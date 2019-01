Bluesrock Lieder passieren immer wieder Mit 70 ist lange nicht Schluss: Georg Ringsgwandl spielt für sein Album „Andacht & Radau“ alte „Granaten“ neu ein.

Von Mario Kunzendorf

Merken

Mail an die Redaktion Georg Ringsgwandl wurde im November 70 Jahre alt. Radau liebt er immer noch. Foto: Bayerisches Fernsehen

München.Es gibt Tondichter, die Werke erschaffen und der Welt feierlich vermachen. Und es gibt Georg Ringsgwandl, dem schon früher immer mal wieder Lieder „zwischen zwei (Schall-)Platten gefallen“ oder, wie im vergangenen Jahr, halt „passiert sind“. Abseits aller Koketterie, die sich der mittlerweile 70-jährige bayerische Bluesrocker erlaubt: Schade wäre es gewesen, hätte Ringsgwandl dem Wunsch „von Leuten“ nicht entsprochen. So aber hat er diese Lieder gesammelt, im Herbst 2018 in Stefanshausen im Rheingau eingespielt und unter dem Titel „Andacht & Radau“ jetzt veröffentlicht.

Als einen „absolut positiv denkenden Menschen“, der es „mal krachen“ lässt, beschrieb sich Ringsgwandl einmal in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen. Und genau so bleibt er auch in seinem aktuellen Programm, das mit „Tage“ (einmal als Rockversion, einmal im Stubenmusik-Stil) und „Das digitale Proletariat“ nur zwei gänzlich neue Lieder enthält. Im einen Fall rät er mit der Souveränität des Alters zu mehr Gelassenheit an schlechten Tagen, im anderen warnt er vor Digitalkonzernen, die ihre Kunden entmündigen: „Du hast einen Abschluss, du bist ein schlaues Tier, trotzdem hast du nicht kapiert, dein Handy spielt mit dir.“

„Die alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20, 30 Jahren schon verdient hätten.“ Georg Ringsgwandl



Neun weitere Songs kennen Konzertbesucher bereits, sind bislang aber nie auf einem Studioalbum erschienen (lediglich das funkige „Mein Hund wird falsch ernährt“ fand sich auf der Live-Sammlung „Alte Reißer Verreckte Geschichten“). Die Lieder reichen zurück bis 1990 zu von „Bier und Einsamkeit“ getriebenen Sehnsüchten nach der „Birgit von da Soafa“ (die damalige Wirtin einer Kleinkunstbühne in Dorfen). Mit „Deppert“ oder „Reiß de Hüttn weg!“ von 2005 findet jedoch auch die bekannt lebensderbe Zivilisationskritik von Georg Ringsgwandl ihren rockigen Platz.

Georg Ringsgwandl Das Album: „Andacht & Radau“ ist bei Capriola/Sony erschienen (CD ca. 17 Euro).

Die Konzerttour: Unter dem Titel „Wuide unterwegs“ tritt Ringsgwandl am 17. März in den Münchner Kammerspielen, am 21. März in der Nürnberger Tafelhalle und am 26. Dezember im Regensburger Velodrom auf.

Die Biografie: Georg Ringsgwandl ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Er stammt aus Bad Reichenhall und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, sein Vater war kriegsversehrt und arbeitete als Postbote, die Mutter war Hausfrau. Als seine Tante zu den Zeugen Jehovas ging und deshalb das Musizieren aufgab, schenkte sie ihre Zither Georg Ringsgwandl. Erst später lernte Ringsgwandl auch Gitarre spielen.

Die Karriere: Ringsgwandl studierte Medizin und arbeitete jahrelang als Arzt in Krankenhäusern, zuletzt als Kardiologe. Seine 20 Jahre in der Medizin bezeichnete er später als „Joch der Berufstätigkeit“, von dem er sich 1993 endgültig lossagte. Mehrere Kleinkunstpreise hatten ihm zum damaligen Zeitpunkt Bekanntheit und damit die Chance verschafft, seinen Lebensunterhalt mit künstlerischen Projekten zu bestreiten. Tatsächlich begleitet hat Ringsgwandl die Musik schon länger. Sein erstes eigenes Bühnenprogramm präsentierte er 1978. Neben der Blues- und Rockmusik befasste und befasst sich Ringsgwandl mit Kabarett sowie Theater und schrieb eigene Bühnenstücke.

Gemeinsam ist allen Stücken, dass sie Ringsgwandl musikalisch neu gefasst hat. Oder wie sein Verlag Blankomusik freudig und richtig mitteilt: „Die alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20, 30 Jahren schon verdient hätten.“ Gemeint ist: Vor Jahren verabschiedete sich Ringsgwandl weitgehend von krachledernem Gekreische und Gaudibursch-Fassade, bevorzugt seitdem professionelle Arrangements mit professionellen Begleitern. Diesmal sind es neben Stammgitarrist Daniel Stelter der Bassist Mario Schönhofer (bekannt von LaBrassBanda) und Schlagzeuger Mario Garruccio (spielte für Nena oder Rüdiger Baldauf ebenso wie für die TV-Show „Sing meinen Song“).

Kritik an der schnelllebigen Welt

Anders als von Georg Ringsgwandl gerne überspielt, steckt in seinen Liedern und Aufnahmen durchdachte Arbeit, die eben nicht nur irgendwie „passiert“. Und das gibt dem Bühnenveteran, der im vergangenen November 70 Jahre alt wurde, auch das Recht, hochgejazztes „jämmerliches Gelumpe“ aus der schnelllebigen Welt der Digitalmedien zu kritisieren. Tatsächlich könnten die Influencer dieser Tage von Ringsgwandls Radau lernen, hörten sie mit Andacht zu. Aber das wird Ringsgwandl inzwischen egal sein. Oder wie er selbst singt: „Dann sag am besten gar nix, schau einfach durch die Wand, hör zu, was so erzählt wird und denk dir, allerhand.“

Lust auf mehr Kultur? Hier geht’s lang!