Bilanz Regensburger Regisseur als Grenzgänger Oskar Siebert stellte sich in den Dienst der Völkerverständigung. Der Regensburger spricht über sein bewegendes Schicksal.

von Harald Raab

Wanderer zwischen den Welten: der Regensburger Filmemacher Oskar Georg Siebert

Regensburg.Er ist 78 Jahre alt und hat viele Filme gedreht. Seine wichtigste und wohl spannendste Story würde allerdings jedes Spielfilmformat sprengen: seine abenteuerliche Lebensgeschichte. Deshalb erzählt er sie in zwei Büchern. Oskar Georg Siebert, Regensburger Filmemacher, in der Amateurfilmszene international bekannt und mit Preisen ausgezeichnet. Er zieht Bilanz seines Lebens. Er gibt Zeugnis von einer aus den Fugen geratenen Welt und davon, wie immer die kleinen Leute die Zeche für den Krieg, nationale Verblendung, Fremdenhass und Menschenverachtung zu zahlen haben. Das erste Buch trägt den programmatischen Titel „Einmal ein Fremder – immer ein Fremder“. Das zweite erzählt von der Agenten-Hysterie in Zeiten des Kalten Krieges, Titel: „Wie Bruno zum Spion wurde“.

Beide Publikationen belegen, wie der 2. Weltkrieg Menschen durcheinandergewirbelt, ihnen Heimat und Identität genommen, Gefahren ausgesetzt und sie dem nationalen Fremdenhass ausgeliefert hat. Beide Bücher, die auch in Tschechisch vorliegen, wurden als Zeitzeugnisse in den Katalog des Prager „Knihovna Narodniho Muzeum“ (Bücher-Nationalmuseum) aufgenommen.

Siebert, der Mann mit dem so deutschen Namen besitzt in Wort und Bild ein fantasievolles Erzähltalent. Wenn er mit sanfter Stimme spricht, verraten Melodie und Betonung auf der ersten Silbe der Wörter seiner deutschen Sprache, dass Böhmen unverkennbar eine seiner Identitäten ausmacht. Kaum zu glauben, dass seine Wiege nicht an der Moldau stand.

Er ist als Preuße geboren. In Berlin kam er zur Welt. Das war 1942. Der Vater war Aufnahmeleiter beim Film, die Mutter die Tochter einer resoluten Prager Gastwirtin. Als Statistin verdiente sie sich in den Prager Hostivar- und den Barrandov-Studios ihr Geld.

Brückenbauer zwischen Bayern und Böhmen Gefängnis: Während des Prager Frühlings 1968 hatte sich Oskar Siebert im Umfeld von Vaclav Havel gegen die sowjetische Okkupation engagiert. Er kam als Dissident ins Gefängnis, flog von der Filmakademie, und erhielt faktisch ein Berufsverbot. In dieser ausweglosen Lage, besann sich Siebert, dass er in Berlin geboren wurde und sein Vater Deutscher war.

Ausreise: Da die deutsche diplomatische Vertretung in Prag nicht gewillt war zu helfen, ließ Siebert einen Brief an das UN-Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte in Genf schmuggeln. Der wurde tätig. 1976 durfte er in die BRD ausreisen. Er begann er seine Karriere als Filmautor und machte sich für den deutsch-tschechischen Kulturaustausch stark,

Flucht an die Moldau

Am Set der Verfilmung der Operette „Der Vogelhändler“ trafen sich der reichsdeutsche Filmgewaltige und das böhmische Mädel mit den langen blonden Haaren und den aufregend langen Beinen. Sie verliebten sich. Es kam ein Kind. Geheiratet wurde in Berlin. Der frisch gebackene Ehemann wurde zum Militär eingezogen Oskar war gerade zwei Jahre alt, als der Vater als vermisst gemeldet wurde.

1944 fasste seine Mutter den Entschluss, sich vor den immer heftiger werdenden Bombenangriffen auf die Reichshauptstadt mit Sohn Oskar und dessen jüngeren Schwester ins ruhige Prag in Sicherheit zu bringen.

Die Flucht an die Moldau war keine gute Idee. Nachdem die deutsche Besatzungsmacht 1945 aus Böhmen abziehen musste, kam Oskars Mutter vor Gericht. Als Frau eines Deutschen war sie als Kollaborateurin der Unterdrücker eingestuft worden. Die Großmutter verlor ihr Lokal, als die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei an sich rissen.

Dann die Umsiedlung der Familie in die böhmische Provinz, in den kleinen Ort Modrá nahe der Stadt Decin (Eulau).

Die Kinder wurden als deutsche Bastarde beschimpft, mussten in der Schule in der letzten Bank sitzen. An den Besuch eines Gymnasiums war nicht zu denken. Oskar versuchte sein Glück bei der Militärakademie. Doch weiter als bis zu einem Tag in der Kaserne kam er nicht. Der Sicherheitsoffizier behauptete, er sei ein deutscher Spion, angestiftet von seinem Vater, der in der Bundesrepublik lebe. Dann der Rausschmiss. Es folgten eine Schlosserlehre, die Tätigkeit als Busfahrer, Sekretär bei einer nicht-kommunistischen Jugendorganisation und die Aufnahme in die Prager Filmhochschule. Doch das Ende des Prager Frühlings beendete auch jäh seine Karriere.

1976 durfte Siebert in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen. So rosig, wie erhofft, war das mit der Freiheit im Westen nicht. Siebert wurde drei Jahre lang nicht als Deutscher anerkannt und musste sich sein vom Grundgesetz verbürgtes Staatsbürgerrecht bei Gericht mühsam erstreiten. Er machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten in der Regensburger Lehranstalt Eckert. Doch seine große Liebe galt dem Film.

Kurzfilmfestival in Regensburg

Wenigstens auf dem Feld der Amateure wollte er zur Spitzenklasse aufsteigen. 1986 gewann er beim Wettbewerb der Photokina Köln mit seinem Film „Besuch“ den Hauptpreis. Bis 1995 wurden seine Kurzfilme mit 120 internationalen Preisen ausgezeichnet. Die Filmgruppe „VideoAktiv“, die der professionelle Amateur mit seiner Tochter Daniela gegründet hat, hatte sich auf deutsch-tschechische Koproduktionen spezialisiert. Es kam zu bayerisch-tschechischen Filmfestivals. Vaclav Havel hat in einem persönlichen Schreiben Siebert für seine deutsch-tschechische Kulturarbeit Dank ausgesprochen. Sein Kurzfilmfestival 2013 führte Teilnehmer aus der ganzen Welt nach Regensburg. Bei Lesungen aus seinem Buch „Einmal ein Fremder – immer ein Fremder“ erreichte er vor allem junge Menschen in Tschechien, die wissen wollten, was nach dem Krieg mit den Deutschen in Böhmen und Mähren geschehen ist.

Siebert ist ein unermüdlicher Brückenbauer zwischen den Menschen in Deutschland und Tschechien. Am nachhaltigsten lernt man aus der Geschichte, wenn Zeitzeugen ihr Schicksal erzählen. Dabei ist er alles andere als ein bequemer Mahner. Er ist sensibel dort, wo er auf Gleichgültigkeit trifft, auf Zensur gar.