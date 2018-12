Weihnachtsalbum Staade Lieder von den Raith-Schwestern Tanja und Susi Raith besingen mit dem Blaimer den „Altbayrischen Advent“ – Musik, die zu Herzen geht.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Die CD der Raith-Schwestern ist im Eigenvertrieb erschienen. Man kann sie auf der Homepage ordern und sie kostet 18 Euro.

Bernhardswald.In den Kaufhäusern dudeln sie wieder „Last Christmas“ und auf dem Weg zum Weihnachtsshopping begleitet uns eine jammernde Mariah Carey mit „All I want for Christmas is you“ im Autoradio. Der Kaufrausch vor Weihnachten hat seine ganz eigene Melodie entwickelt. Doch statt in friedliche Besinnlichkeit verfällt man bei Synthie-Glockengebimmel und „Ho-Ho-Ho“-Chören in adrenalingesteuerte Hyperaktivität. Da wirkt die CD „Altbayerischer Advent“ von den Raith-Schwestern und dem Blaimer wie aus der Zeit gefallen.

So wird der Advent wieder zu dem, was er sein sollte: besinnlich.



Es sind die Lieder, die die Musiker in Kindertagen mit ihren Eltern und Großeltern gesungen haben. „Etz kimmt de schene staade Zeit“, „Da Nussknacker“ oder „Still, still, still“. So manches Lied war bereits kurz vor dem Vergessenwerden, als in der Familie Raith-Blaimer die Idee für dieses außergewöhnliche Musikprojekt reifte. Gott sei dank, kann man nur sagen. Denn der „Altbayerische Advent“ ist eine CD, die alle Generationen anspricht. Es ist Musik, die geradewegs zu Herzen geht, gerade weil sie ohne irgendeinen technischen Firlefanz auskommt.

Die Raith-Schwestern, bekannt für ihr außergewöhnliches Stimmvolumen, schlagen samtig leise Töne an. Tanja Raith spielt auf der steirischen Ziehharmonika, ihre Schwester Susi begleitet auf dem Hackbrett, Andi Blaimer zupft die Gitarre. Wenn am Adventskranz die erste Kerze leuchtet, dann sollte man sich diese CD einlegen. Sie ist das Beste, was man sich in diesen unruhigen Tagen gönnen kann. Staade Lieder aus der Zeit der Großeltern – so wird der Advent wieder zu dem, was er sein sollte: besinnlich.

Aktuell sind die Musiker mit dem Altbayerischen Advent auf Tour durch Bayern. Ihr Album ist im Eigenvertrieb erschienen und über www.raith-schwestern.de zu bestellen. Die CD kostet 18 Euro.