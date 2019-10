Karriere Von Montessori zu Athanor Schauspieler Sebastian Goller leitete erst eine Grund- und Mittelschule. Jetzt ist er der Chef einer Schauspielschule.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Sebastian Goller studierte Schauspiel und Regie und leitet jetzt seine einstige Schauspielschule Athanor. Foto: Sebastian Goller

Passau.Die gemütliche, bodenständige Optik täuscht: Sebastian Goller sprüht vor Energie. Verortet mit großer Familie, vier Kindern und Hund auf einem Bauernhof in Diepoltskirchen führt er ein Leben mit Blick auf Werteorientierung und mitmenschlicher Achtsamkeit. Sein Lebensweg ist geradlinig, immer mit einem Fokus auf die Menschen, die ihn umgeben. Seine bisherigen Erfahrungen intensivieren seine Intuition, aus der heraus er genau weiß, was zu ihm passt, was er kann, was er will. Zur Schauspielerei kam Sebastian Goller, der eigentlich Biochemie studieren wollte, über das Schultheater in der Oberstufe. Brechts „Dreigroschenoper“ wurde für ihn zur Initialzündung.

Für die Ausbildung bot sich die private Schauspielschule Athanor in Burghausen an, wo er anfangs als ländliches Urgestein schon etwas fremdelte, was sich aber schnell legte. Um die Theorie in der Praxis zu testen, gab er schon im zweiten Ausbildungsjahr am Pfarrkirchner Gymnasium einen Grundkurs über „Dramatisches Gestalten“. Die Gruppe war von diesem Projektunterricht so begeistert, dass im Anschluss ein Theaterverein gegründet wurde, durch dessen Unterstützung noch weitere Inszenierungen erfolgen konnten, die mitunter sogar als Konkurrenz zum Theater an der Rott wahrgenommen wurden.

Theaterprojekt an Schule

Als Absolvent der Schauspielschule wurde Sebastian Goller von 80 Bewerbungen für eine kleine, aber heiß begehrte Rolle der Tischgesellschaft im Salzburger „Jedermann“ besetzt, für den Lebenslauf eines Schauspielers ein Stern in der Visitenkarte. Er blieb trotzdem heimatnah, zunächst auf den Bühnen der süddeutschen Off-Szene, parallel als Dozent an seiner ehemaligen Schauspielschule aktiv.

Als Schauspieler und Regisseur erlebte er die Umbruchszeit im Theater an der Rott durch den Intendanzwechsel von Nüesch auf Sibelius. „Der war schon ganz etwas Neues, hat aufgemischt, die Tradition weggefegt und die Karten neu verteilt und für den Nachfolger Uwe Lohr den Weg in die Moderne geöffnet“. Gleichzeitig sammelte Sebastian Goller bei den Andechser Carl-Orff-Festspielen unter Intendant Markus Everding und beim Kulturmobil Niederbayerns wichtige Theatererfahrungen. Von dessen Intendanten Maximilian Seehofer ist er immer noch begeistert. „Wie das Kulturmobil organisiert und strukturiert ist, ist das ein Traum. Hier arbeiten alle zu fairen Bedingungen“.

Sebastian Gollers Theaterprojekt für das 25-jährige Jubiläum für die Montessori-Schule in Pfarrkirchen eröffnete ihm ganz unerwartet eine Schulleiterposition. Weil er ein Konzept vorgelegt hatte, bei dem alle der über 200 Beteiligten der Schulfamilie mitspielen konnten, bekam er das Theaterprojekt. 125 querbeet machten tatsächlich mit. Das Stück dafür schrieb Sebastian Goller selbst, pfiffig, wie er ist, als Familienstory, in der sich Eltern von drei Kindern an 25 Jahre Montessori-Schulzeit erinnern. Vor dem Hintergrund, dass sein zehn Jahre jüngerer Bruder Simon diese Schule besucht hatte, ergaben sich witzige Einblicke aus Sicht der Schüler.

Stärkere Öffnung nach außen

Durch Proben, Inszenierung und Aufführung entstand ein Gemeinschaftsgefühl, das es so vorher nicht gab. Alle waren begeistert. Als ein Schulleiterwechsel anstand, schlugen die Schüler Sebastian Goller als Nachfolger vor. 2015 übernahm er die Leitung im Team mit dem Pädagogen Jochen Haringer. Die Fortbildungen zur Nachqualifikation „waren unheimlich spannende Wochenenden, wo wir in Konfliktmanagement, Personalführung, Kommunikation, Recht, Organisation gecoacht wurden.“ Sebastian Goller entdeckte viele Gemeinsamkeiten zwischen Theaterproben und Reformpädagogik. „Man lernt sinnlich, durch Anfassen, durch Verstehen, nicht durch Einflößen. Beides basiert auf kreativen Prozessen.“

Die Athanor-Schauspielschule Ausbildung: Als private Schauspielschule (180 Euro Schulgeld pro Monat) bildet Athanor zur Zeit 44 Studenten aus. Davon sind 14 neu im Herbst dazugekommen. In vier Jahren lernen junge Menschen professionelles Rollenspiel und Regie, wobei in jedem Ausbildungsjahr Inszenierungen erarbeitet werden und sich der Produktionsrhythmus steigert. Im Abschlussjahr sollen die Studenten wie in einem regulären Theater in sechs Wochen eine Produktion auf die Bühne bringen können.

Absolventen: Von Ausbildung und Stundentafel ist Athanor an die staatliche Falkenbergschule angelehnt. Allerdings sind Startmöglichkeiten von den staatlichen Schauspielschulen wegen ihres großen Renommees besser. Nichtsdestotrotz machen die Athanor-Absolventen ihren Weg. Daniel Christensen ist zur Zeit im „Leberkäsjunkie“ zu sehen, Manuel Harder am Deutschen Theater Berlin, Christiane Mudra begleitete die NSU-Prozesse und macht sich über investigatives Theater einen Namen.

Im vergangenen August eröffnete sich eine neue Perspektive. Sebastian Goller, übernahm die Leitung von Athanor, seiner einstigen Ausbildungsstätte. Jetzt gilt Sebastian Gollers ganzes Engagement der Schauspielschule. Er will das Erbe seines Vorgängers und Lehrers David Esrigs erhalten, aber die Schauspielschule nach außen stärker öffnen. Kooperationen mit dem Theater an der Rott und dem Kulturmobil ermöglichen den Studenten Praktika. Neue Dozenten aus Berlin und München vermitteln, wie Theater sich experimentell weiterentwickelt.

Zur Zeit wird nach originellen Aufführungsorten außerhalb der traditionellen Bühnen gesucht. Die Gesellschaft hat sich seit den 90er Jahren verändert. Damals hat man über die Rechten gelacht, jetzt wird die Situation ernst. Goller wünscht sich, dass die Schauspieler später Position beziehen. „Kunst wird immer wichtiger.“

Hier geht es zur Kultur.