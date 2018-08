Freizeit Beim Baden sterben mehr Menschen In diesem Sommer sind so viele Menschen beim Baden gestorben wie lange nicht. Auch die Oberpfälzer Retter sind gefordert.

Von Fabian Westermeyer

Mail an die Redaktion Gottseidank nur eine Übung: Die DLRG übt die Bergung von Ertrinkenden. In diesem Sommer baden viele Erfrischungsuchende in der Donau. Doch die Strömung ist tückisch. Foto: Westermeyer

Regensburg.Auf der Steinernen Brücke hat sich eine Zuschauerschar gebildet. Mehr als 20 Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) springen in die Donau, um im Wasser treibende Menschen zu retten. Die kräftige Strömung macht selbst den geübten Schwimmern zu schaffen. An diesem Dienstag handelt es sich nur um eine Übung. Aber der Regensburger Ortsverband ist in diesem Sommer auch in echten Notfällen strak gefordert. Bis Mitte August waren die örtlichen Wasserretter schon 53 Mal im Einsatz.

Deutschlandweit sind heuer schon 279 Menschen beim Baden gestorben. Die Zahl liegt deutlich über der des Vorjahrs, wie die Zwischenbilanz der DLRG von Ende Juli zeigt. Leichtsinn, Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung sind laut Pressesprecher Achim Wiese die Hauptursachen für die Todesfälle. Die meisten Tragödien ereignen sich an ungesicherten Badestellen im Landesinneren, zum Beispiel an Seen und Flüssen. Die Zahl der Ertrunkenen im Meer geht hingegen seit längerem zurück.

In Bayern ertrinken die meisten Menschen



Bayern ist seit Jahren trauriger Spitzenreiter im Vergleich der Bundesländer: 2017 starben 55 Menschen beim Baden. In der ersten Jahreshälfte wurden im Freistaat 45 Ertrunkene Tote registriert. In Regensburg schwankten die Zahlen in den vergangenen Jahren: In guten Jahren gab es gar kein Todesopfer zu beklagen, in schlechten Jahren starben drei Menschen.

„Die Donau ist unser Haupteinsatzgebiet.“ Michael Trifellner, stellvertretender Vorsitzender der DLRG Regensburg



Michael Trifellner ist stellvertretender Vorsitzender des Regensburger Wasserretter. Etwa 80 Mal im Jahr ist sein Ortsverband im Einsatz. Das Aufgabenfeld ist vielseitig: DLRG-ler sichern Feste ab, bergen gekenterte Boote und suchen Vermisste. Knapp ein Drittel der Einsätze sind Wasserrettungen. „Die Donau ist unser Haupteinsatzgebiet“, sagt Trifellner.

In unserem Video erfahren Sie mehr über die DLRG Regensburg:

Wegen des wunderbaren Badewetters gibt es dort heuer viele Einsätze. Zum einen natürlich, weil viel mehr Menschen schwimmen gehen. Die Temperatur der Donau ist mit aktuell knapp 24 Grad laut Trifellner äußerst einladend. Der andere Grund, warum Retter gefordert sind, ist einfach die Hitze, die den menschlichen Kreislauf massiv belastet. Das musste eine Passagierin eines Kreuzfahrtschiffs im Juli am eigenen Leib erfahren, als sie an Bord ohnmächtig wurde. Die DLRG rückte an, leistete Erstversorgung vor Ort und brachte die Frau mit dem Motorboot zum Krankenwagen an Land.

Im Alter ist Vorsicht geboten

Das Alter ist ein Risikofaktor beim Baden. Von den 55 Toten in Bayern im vergangenen Jahr war fast die Hälfte älter als 65 Jahre. Deshalb rät Trifellner älteren Personen, sich ganz langsam ans Wasser zu gewöhnen, statt direkt ins Nasse zu springen. Der Körper sollte durch den Temperaturunterschied nicht zu stark geschockt werden. Das gilt auch für Menschen mit Vorerkrankungen am Herz. Je höher die Temperaturen steigen, desto niedriger sind die Pegel in den Flüssen. Am Boden der Fließgewässer lauern einige Gefahren, die bei einem beherzten Kopfsprung tödlich sein können: von alten Fahrrädern bis hin zu großen Steinen In Regensburg ist das vor allem für Brückenspringer gefährlich, sagt Trifellner. Im Sommer hüpfen junge Leute gerne von den innerstädtischen Brücken in die Donau. In Straubing verlor ein 23-jähriger Mann Anfang Juni dabei sein Leben. Er war von der Schlossbrücke in die Donau gesprungen und ertrunken. In Regensburg kommen die Retter ebenfalls immer wieder zum Einsatz, wenn Waghalsige von der Brücke springen.

„Sie überschätzen sich und unterschätzen die Gefahren der offenen Gewässer – die einen aus Übermut, die anderen aus Leichtsinn.“ Dr. Andreas Schicho, Pressesprecher der Regensburger DLRG



Der Pressesprecher der Regensburger DLRG, Dr. Andreas Schicho, hat eine Hauptrisikogruppe ausgemacht und warnt vor allem junge Männer und Senioren: „Sie überschätzen sich und unterschätzen die Gefahren der offenen Gewässer – die einen aus Übermut, die anderen aus Leichtsinn.“ Vier von fünf Ertrunkenen sind laut DLRG Männer. In Kombination mit Alkohol enden bei ihnen Herausforderungen schnell unglücklich. „Man muss seine Grenzen kennen“, sagt der Rettungsschwimmer. Gute Schwimmer haben dabei einen Vorteil. Doch hundert Prozent sicher ist niemand im Wasser, erklärt Trifellner.

Zahl der Nicht-Schwimmer nimmt zu

Er beobachtet mit Sorge, dass immer weniger Menschen schwimmen können. Ein Grund sei, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Kommunen ihre Hallenbäder geschlossen haben. Dort hätten aber viele Kinder schwimmen gelernt. Die übrig gebliebenen Schwimmbäder und -becken seien entweder nicht für den Schwimmunterricht geeignet oder die Kapazitäten würden nicht ausreichen. Deshalb begrüßt Trifellner das 2017 gebaute Lehrschwimmbecken der Stadtwerke Regensburg, in dem Schwimmkurse für Jung und Alt angeboten werden. „Da hat das Stadtwerk gute Vorarbeit geleistet.“

Davon profitieren auch Flüchtlinge, von denen sich laut Auskunft der Stadt viele gar nicht oder nur schlecht über Wasser halten können. Deswegen machen Migranten einen wachsenden Teil der Badetoten aus. Das kann auch die DLRG in Regensburg bestätigen. Vor einem Jahr erst fiel ein 17-jähriger Flüchtling in die Donau und ertrank. Der Bruder des Toten bestätigte, dass dieser ein Nicht-Schwimmer war.

Die Donau birgt für alle, Passanten wie Schwimmer, eine Reihe von Gefahren. Oft führt unvorsichtiges Verhalten dazu, wie Trifellner feststellen muss. Anfang Juli hatten zum Beispiel zwei jüngere Menschen die Strömung unterschätzt. Sie wollten eigentlich nur unter der Steinernen Brücke hindurchschwimmen, wurden aber bis zur Eisernen Brücke abgetrieben. Dort fischten mutige Passanten die beiden aus der Donau.

Nur ein Gefühl von Sicherheit

Neben der starken Strömung kann der Sog von Schiffen zum Problem für Schwimmer werden, deshalb warnt Trifellner: „Gerade im Stadtgebiet Donau-Süd, also von der Eisernen Brücke bis zur Nibelungenbrücke, sollte man das Schwimmen unterlassen, weil die Großschifffahrt relativ stark ist. Hier kann Schwimmen lebensgefährlich sein.“ Große Schiffe haben einen toten Winkel von 150 Metern und von Schwimmern ist meist nur der Kopf zu sehen, der gerade mal die Größe eines Fußballes hat.

Neben den Flüssen erweisen sich Seen als gefährlich. Besonders tragisch sind die Fälle, in denen sich Nicht-Schwimmer auf vermeintliche Hilfsmittel verlassen. Mit einer Luftmatratze wagen sie sich in tiefere Gewässer. „Die Badeseen haben ein flaches Ufer, aber auch das endet irgendwo.“ Wenn Krokodile und Badeinseln in der Mitte des Sees kentern, endet das fatal. Darum warnt Trifellner vor dem Gefühl falscher Sicherheit, das Badematratzen und Plastikpaddelboote vortäuschen.

