Nahaufnahme Der Eremit von Frauenbründl Pfarrer Johannes Schuster hat sich von der Welt zurückgezogen. Dennoch kommt sie täglich zu ihm in die Klause bei Bad Abbach.

Angelika Sauerer

Merken

Mail an die Redaktion Am Ort der Stille: Pfarrer Johannes Schuster betet im Garten von Frauenbründl bei Bad Abbach. Foto: Sabine Franzl

Eremit sein heißt im christlichen Glauben, ein Gott geweihtes Leben außerhalb einer Gemeinschaft, wie etwa einem Kloster oder einer Pfarrei, zu führen. Ganz auf sich alleine gestellt zu sein und selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Seit 2012 lebt Pfarrer Johannes Schuster in der Einsiedelei von Frauenbründl bei Bad Abbach (Landkreis Kelheim). Er kümmert sich um die Wallfahrtskirche und die Menschen, die dort Hilfe erbeten. In seinem früheren Leben behandelte er Leprakranke in Äthiopien und Asien. Hier geht es zur Nahaufnahme mit dem Eremiten Johannes Schuster.