Rezept Der Saibling im Tomatenbett Die gebratenen Filets legt Anton Schmaus auf einen Tomatensalat mit Pfifferlingen. Der Aromaschaum bildet das i-Tüpfelchen.

Von Anton Schmaus (Rezept), Sabine Franzl (Fotos) und Angelika Sauerer

Mail an die Redaktion „Das ist ein sommerlich leichtes Gericht, passend zu den Temperaturen“, sagt Anton Schmaus. Foto: Sabine Franzl

Regensburg.Saiblinge lieben kaltes, klares Süßwasser – da haben sie bei diesen heißen Temperaturen tatsächlich etwas gemein mit den Menschen: Auch die tummeln sich jetzt gern im kühlen Nass heimischer Seen. Danach – und damit ist es auch schon vorbei mit der Gemeinsamkeit – wählen sie in der Sommerhitze vorzugsweise leichte Gerichte. Der rosig-elegante Salvelinus aus der Familie der Lachsfische steht dabei ganz oben auf dem Speiseplan. Anton Schmaus bettet die in Butter gebratenen Filets auf einen frischen Tomatensalat mit eingelegten Zwiebeln. Hier geht es zu seinem Rezept.