Nahaufnahme Der Stein, die Rose und die Frau Julia Pröll aus Schwandorf ist Steinmetzmeisterin. Als Frau im Männerhandwerk macht sie ihr eigenes Ding draus.

Von Angelika Sauerer

Steinbildhauerei ist ein staubiges und hartes, gleichzeitig aber auch ein ungemein kreatives Handwerk. Für Julia Pröll aus Schwandorf ist es genau das Richtige. Foto: Sabine Franzl

Schwandorf.Die Rose und der Stein, die Frau und das Männerhandwerk. Julia Pröll (28) aus Schwandorf war mit 21 Jahren die jüngste Meisterin des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks ihres Jahrgangs und ist immer noch die einzige Meisterin in der Oberpfalz. Sie ist Juniorchefin im Familienbetrieb und schwingt nach ihrem Vater Rupert und ihrem Großvater Werner in dritter Generation Hammer und Meißel. Da wurde sie hineingeboren, meint man, klar, dass sie in die Fußstapfen von Opa und Papa tritt. Aber so einfach war es nicht. Für diesen Weg gab es keine Schablone, er war manchmal steinig und bisweilen rebellierte auch das Material.