Rezept Feiner Räuber unter krosser Krone Anton Schmaus bettet Zander auf Kartoffel-Kapern-Gemüse und Feldsalat. Knuspriges Kartoffelstroh bildet das Topping.

Von Anton Schmaus (Rezept), Sabine Franzl (Fotos) und Angelika Sauerer

Zander hat kaum Gräten und weißes, festes Fleisch. Foto: Sabine Franzl

Regensburg.Zander-Fleisch ist weiß, fest, feinaromatisch, zart im Biss, nahezu grätenfrei und sehr fettarm. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der heimische Fisch nicht nur in der Gourmetküche beliebt ist. Anton Schmaus umgibt den Wasserbewohner in seinem einfachen Rezept mit erdigen Aromen. „Zur erdig-säuerliche Note der Kapern passen der nussige Feldsalat und das knusprige Kartoffelstroh“, sagt der Sternekoch. „Das ist eine schöne Kombination, in der der Zander zur Geltung kommt.“

