nr. sieben Fünf Kalendergeschichten von 2019 Welche Termine streichen sich Achim Beierlorzer, Roland Büchner, Gerlinde Kaiser, Valerie Thorbecke und Laura Sandjohann an?

Von Ella Winter, Teresa Kaiser und Judith Hilebrand

Merken

Mail an die Redaktion Hier haben Achim Beierlorzer, Roland Büchner, Gerlinde Kaiser, Valerie Thorbecke und Laura Sandjohann Daten umkreist, die 2019 für sie wichtig werden. Foto: Ella Winter, Teresa Kaiser und Judith Hilebrand

Regensburg.Vieles, was das neue Jahr bringen wird, ist noch unklar – aber nicht alles. Manche Kalender sind schon gut gefüllt, andere noch fast leer. Und dennoch kennen die meisten Menschen einen wichtigen Termin, den sie sich schon heute rot markieren. Was Gerlinde Kaiser, Achim Beierlorzer, Valerie Thorbecke, Laura Sandjohann und Roland Büchner 2019 bewegt, haben sie in unseren Autorinnen Ella Winter, Teresa Kaiser und Judith Hilebrand erzählt. Hier geht es zu ihren Geschichten.