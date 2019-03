Familienkongress Fürstin Gloria: „Ich glaube an Afrika“ Die Regensburger Fürstin Gloria sieht in der Einwanderung auch positive Aspekte. Afrikanern sei die Familie noch wichtig.

Von Alvise Aremellini und Klaus Blume

Merken

Mail an die Redaktion Gloria Fürstin von Thurn und Taxis am Rande des Weltfamilienkongresses in Verona Foto: Alvise Armellini/dpa

Verona.Gloria Fürstin von Thurn und Taxis sieht in der Einwanderung von Afrikanern nach Europa auch positive Aspekte. „Die starke Migration aus Afrika nach Europa hat eine sehr gute Seite, denn afrikanische Menschen glauben noch an die Familie, und afrikanische Menschen vertrauen noch in den Glauben“, sagte die 59-Jährige am Samstag beim Weltfamilienkongress in Verona.

„Ich glaube stark an Afrika, ich selbst bin sehr glücklich, weil ich ein Haus in Kenia habe, und ich sage meinen kenianischen Freunden immer, ich komme und bleibe so lange, wie ich kann, denn in Afrika ist die Welt noch in Ordnung“, fügte sie hinzu.

Die Adelige aus Regensburg kritisierte am Rand des Kongresses auch ein verzerrtes Bild, das Medien lieferten. Auf den Fotos von Flüchtlingsbooten seien immer nur junge Männer zu sehen, aber keine Frauen und Kinder, sagte sie. „Wenn die Berichterstattung so wäre, dass man sehen würde, dass da tatsächlich auch Familien kommen, dann würde bestimmt das Verständnis der Menschen ein anderes sein.“

Das am Freitag begonnene internationale Treffen in der norditalienischen Stadt gilt als Sammelpunkt erzkonservativer Katholiken und rechter Politiker, die sich gegen Abtreibung und Homo-Ehe positionieren. Am Samstag sollte dort auch der italienische Innenminister und Chef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, sprechen.

„In der freien Welt muss man doch reden dürfen und auch die Argumente hören.“ Gloria von Thurn und Taxis



Gloria von Thurn und Taxis rechtfertigte am Samstag ihre Teilnahme an der Veranstaltung. „Was heißt Rechtspopulisten? Für mich sind alle Politiker Populisten, denn sie zielen immer auf den Willen der Wähler“, sagte sie. Es dürfe keine Berührungsängste und Sprechverbote geben. „Das war ja im Kommunismus so, aber in der freien Welt muss man doch reden dürfen und auch die Argumente hören“, sagte sie.

Demonstranten aus ganz Italien angereist

In der norditalienischen Stadt tagen seit Freitag konservative Christen und rechte Politiker, die sich gegen Abtreibung und Homo-Ehe positionieren. Am Nachmittag gingen rund 20 000 Gegendemonstranten aus dem linken und feministischen Lager in Verona auf die Straße.

Zu der Kundgebung hatten feministische Organisationen, Gewerkschaften und linke Gruppierungen aufgerufen. Demonstranten waren aus ganz Italien angereist; an den umliegenden Parkplätzen wurden 140 Busse gezählt.

Das am Freitag begonnene internationale Treffen gilt als Sammelpunkt erzkonservativer Christen und rechter Politiker, die sich gegen Abtreibung und Homo-Ehe positionieren. Der italienische Innenministers und Chef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, hatte schon vor der Tagung gesagt, „gesellschaftliche Errungenschaften“ der vergangenen Jahre sollten in Italien nicht zurückgedreht werden. Er sprach sich damit gegen eine Verschärfung des Abtreibungs- oder Scheidungsrechts aus. Es gehe ihm vielmehr darum, wie man italienischen Familien helfen könne.

Christlich-fundamentalistisches Netzwerk



Hinter dem Treffen, das jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, steht ein christlich-fundamentalistisches Netzwerk evangelikaler Prägung aus den USA. Der Vatikan hält sich von dem Kongress in Verona fern. Papst Franziskus bekräftigte am Samstag auf seiner Reise nach Marokko laut Nachrichtenagentur Ansa die Worte des Kardinalstaatssekretärs Petro Parolin, das Treffen sei von der Sache her korrekt, aber von der Methode her verkehrt.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.