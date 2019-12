Porträt Gratwandern zwischen Musik und Abenteuer Matze Brustmann aus Wolfratshausen stürzt sich mit dem Kajak Wasserfälle hinab und macht Songs für Balloon Pilot.

Von Lena Sauerer

Matze Brustmann besitzt 13 Gitarren. Momentan hat er Gitarren-Kaufverbot, denn mehr passen nicht mehr in die Wohnung. Foto: Michael Neumann

München.Abenteuer und Melancholie, Gefahr und Sicherheit liegen bei Matze Brustmann nah beieinander. Obwohl er, Extrempaddler, Freeride-Skifahrer und eben auch Musiker, die Gefahr nicht so erfasst, wie das wohl Menschen tun, die ihn bei seinen Sprüngen beobachten. „Es gibt nichts, was für mich normaler ist, als diese Sachen.“ Selbst der Unfall in Neuseeland hält ihn nicht davon ab. Doch in seiner Musik hat er Spuren hinterlassen. Ein Stück auf dem neuen Album „Blankets“ seiner Band Balloon Pilots beschäftigt sich damit. Das Album erscheint am 10. Januar 2020. Hier geht es zum Porträt von Matze Brustmann.