Spielwarenmesse Jenseits der Fantasie Künstliche Intelligenz erobert die Kinderzimmer. Was Eltern kritisch verfolgen, ist für die Kinder ganz einfach nur Spaß.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion „Die neue digitale Welt beeinflusst auch den Spielwarenmarkt. Technologische Spielwaren sind neben klassischen Produkten immer öfter in den Kinderzimmern zu finden“, sagt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse. Foto: ezthaiphoto - stock.adobe.com

Nürnberg.Seit Mittwoch zeigt die Spielwarenmesse in Nürnberg, was die Hersteller als die neuen Trends in den Kinderzimmern sehen. Freilich gibt es sie noch: die kuscheligen Teddys, die Puppen mit weichem Bäuchlein und Schlafaugen, die Lego-Bausteine und die Playmobil-Männchen oder Brett- und Kartenspiele, die mit ein wenig Pappe, ein paar Plastikfiguren und einem Würfel auskommen. Doch dazwischen tauchen immer mehr lernfähige Roboter, virtuelle Spiele und internetfähige Lerncomputer auf. Wie verändert das die Welt des Spielens? Hier geht es zum Text von Isolde Stöcker-Gietl.