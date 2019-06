Nachhaltige Lebensmittel

Obwohl die Schutzpflichten von Staaten und Sorgfaltspflichten von Unternehmen für Menschenrechte gemeinsam von den Vereinten Nationen 2011 beschlossen wurden, kommen immer wieder Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungs- und Schwellenländern ans Licht. Auch die Ernährungsindustrie ist für ausgewählte Rohstoffe auf die Beschaffung aus diesen Ländern angewiesen. Dieser Prozess involviert zahlreiche Akteure und reicht oft vom deutschen Großhändler über den deutschen Importeur, den ausländischen Exporteur, die erste Verarbeitungsstufe und mehrere Zwischenhändler im Ursprungsland, bis hin zu tausenden kleinstbäuerlichen Erzeugern, die ihre verschiedenen Ernteprodukte vor Ort anbieten. Diese Komplexität erschwert es dem einzelnen Lebensmittelhersteller als einem von vielen Endabnehmern, in einer Rohware Menschenrechtsrisiken in den einzelnen Zulieferebenen zu erkennen. Vertragsanbau und Multi-Stakeholder-Initiativen, wie das Forum Nachhaltiger Kakao, sind Beispiele aus der Praxis, die versuchen hier Lösungen zu schaffen.

Mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte hat die Bundesregierung ihre Erwartungen an die Unternehmen formuliert und ihnen Umsetzungskriterien für ihre Sorgfaltspflicht an die Hand gegeben. Die Ernährungsindustrie hat sich von Beginn an zur Einhaltung des nationalen Aktionsplanes bekannt. Der Erfolg hängt jedoch wesentlich vom Engagement aller beteiligten Akteure ab. Bis 2020 sollen 50 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten die Kriterien des Aktionsplanes einhalten. Die Bundesregierung muss dazu rechtzeitig das zweistufige Monitoring auf den Weg bringen und den Unternehmen Klarheit über die Bewertungskriterien verschaffen. Nur so können Unternehmen sich ernsthaft um die Zieleinhaltung bemühen.

Gleichermaßen müssen Politik und Unternehmen weitere Maßnahmen ergreifen. Chancen für die Erkennung von Menschenrechtsrisiken liegen in der Digitalisierung. Blockchain-Technologien können die Transparenz von Lieferketten nach vorn bringen. Hier brauchen wir die Unterstützung der Politik, die durch die Finanzierung gezielter Forschungsaktivitäten diese Technologien zur Marktreife in der mittelständischen Unternehmenspraxis bringen kann.