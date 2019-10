TV Oberpfälzerin Lea gewinnt ihr Battle Die 20-Jährige aus Maxhütte-Haidhof verzaubert bei The Voice weiter mit ihrem Gesang. Nun kämpft sie ums Halbfinale.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Lea Herdt (links) freut sich mit The-Voice-Moderator Thore Schölermann über den Einzug in die nächste Runde. Für Battle-Gegnerin Rebecca Selje ist bei der Castingshow Schluss. Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Regensburg.Die Stimme von Lea Herdt aus Maxhütte-Haidhof ist besonders. Das bekam die 20-jährige Oberpfälzerin auch in der zweiten Runde von „The Voice of Germany“ bestätigt. Beim Battle gegen Konkurrentin Rebecca Selje überzeugte sie ihren Coach Rea Garvey. Lea habe beim Song Wonderwall von Oasis die bessere Performance abgeliefert, urteilte er und entschied sich deshalb für sie. Bereits Sido hatte sich in seiner Bewertung davor für Lea ausgesprochen, weil sie die „einzigartigere Stimme“ habe. Coach Garvey sah das dann ähnlich, möchte aber, dass Lea noch lernt, loszulassen. Damit ist die Oberpfälzerin in der nächsten Runde.

Die dritte Phase wird nun das „Sing Off“ sein. Die Coaches Mark Forster, Sido, Rea Garvey und Alice Merton müssen sich dabei nach einem Gesangsvortrag festlegen. Sie dürfen nur drei Schützlinge aus ihrem Team mit in das Halbfinale mitnehmen.

Lea Herdt spielt exklusiv bei der Mittelbayerischen diesen Song für Sie:

Mehr Nachrichten aus aller Welt lesen Sie hier!