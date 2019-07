Essay Super Held*innen Früher waren Protagonisten des Widerstands vor allem männlich. Jetzt übernehmen junge Frauen. Das wird die Welt verändern.

Von Angelika Sauerer

Mail an die Redaktion Carola Rackete, Kapitänin der „Sea-Watch 3“, winkt bei ihrer Ankunft im Hafen von Porto Empedocle. Foto: Pasquale Claudio Montana Lampo/ANSA/dpa

Greta Thunberg. Carola Rackete. Malala Yousafzai. Nadia Murad. Megan Rapinoe. Und da sind noch mehr. Vermutlich hatten wir noch nie so viele junge, weibliche Vorbilder für Zivilcourage und Mut wie aktuell. Sie haben eine Mission. Sie ordnen ihr Ego einem höheren Ziel unter. Was sie tun, nennen sie ihre Pflicht. Damit sind sie Heldinnen im besten Sinne, und sie sind es in eigentlich postheroischen Zeiten.

