Auslandshilfe Vorwärts und rückwärts in Afrika Seit Jahrzehnten kämpft Europa gegen Fluchtursachen. Trotz Erfolgen: Die Probleme wachsen. Ein Ortsbesuch in Uganda

Von Mario Kunzendorf

Merken

Mail an die Redaktion Nur wenn die Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft sehen, werden sie bleiben. Foto: Kunzendorf

Kampala.Migration: Nur wenn die Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft sehen, werden sie bleiben. In Afrika gehen die Uhren vorwärts und rückwärts zugleich – das erfahren Helfer immer wieder. In Uganda versucht das Handwerk nun, mit besserer Ausbildung die Privatwirtschaft zu stärken. Mario Kunzendorf hat im Auftrag des BMZ mit einer Delegation von Vertretern des Handwerks Uganda besucht. Hier geht es zu seinem Reportage-Essay.