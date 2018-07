Festival „17 Hippies“ begeistern im Arcadenhof Die Band hat einen eigenwilligen Stil. Ihre Musik schafft, was viele nur versprechen: Sie macht die Welt ein wenig schöner.

von Michael Scheiner

Mail an die Redaktion Vincente Romain ist neu in der Band – und bestens integriert. Foto: Scheiner

Regensburg.Nach und nach nimmt die Generation der Babyboomer Abschied von ihren „wilden Jahren“. Einen sicht- und hörbarer Ausdruck davon verkörpert das musikalische Kollektiv „17 Hippies“ aus Berlin. Bei ihrem Auftritt beim elften Klangfarben-Festival im malerischen Arcadenhof mitten in Regensburg spielte das Ensemble eingängige Songs und tanzbare Instrumentalstücke aus mehr als einem Dutzend Alben aus den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens.

1995 von vier Musikern gegründet, von denen drei bis heute dabei sind, um gemeinsam Melodien aus verschiedenen Kulturen und bekannte (Pop-)Stücke zu spielen, sind Band und Repertoire rasch angewachsen.

Viele Einflüsse mischen sich

„Vor sechs Jahren“, begrüßte Sängerin und Frontfrau Kiki Sauer (acc) das überwiegend deutlich ergraute Publikum im Thon-Dittmer-Palais, seien sie zum letzten Mal in Regensburg gewesen. Beim Blick über die voll besetzten Stuhlreihen, kann sie sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: „Nur in Deutschland“, schmunzelt sie, würde „sofort mit dem Zählen begonnen“, wenn sie auf die Bühne kämen. Das erlebten sie sonst nirgends. „Wie viele sind wir?“ wirft sie fragend ins Rund, „13“ schallt es zurück.

Diesmal ist Romain dabei, er ist neu dazu gekommen. Der Schlagzeuger mit dem Irokesenschnitt ist trotz seines beinahe jugendlichen Alters und des äußerlichen Punkstyles mit seinem frischen Spiel bestens in die Band integriert, die musikalisch ganz anders verortet ist. Wie das Wurzelgeflecht eines Pilzes durchzieht sie mehr als ein halbes Jahrhundert Popularmusik und saugt daraus Klezmer, Artrock, Chanson, osteuropäische Tanzmusik, Westernswing, Americana und Reggae. Vermischt mit weiteren Einflüssen, formen Christopher Blenkinsop (voc, g, ukulele), der als musikalischer Leiter die Band bei Improvisationen sogar dirigierte, und andere Mitglieder den abwechslungsreichen 17-Hippies-Sound.

Häufig wird das von Fans auch als wichtigstes Merkmal angeführt, wenn man fragt, was an der Großformation gefällt: „Weil die so vielfältig sind!“ Und sinnlich, möchte man anfügen, denn alles wirkt nahbar, lebendig und authentisch – um einmal dieses abgegriffene Schlagwort zu nutzen – an diesem Haufen Musiker.

Stöbern bei Pop-Raritäten

Wenn die Band, wie einst die „Rodgau Monotones“, von einem Reggae im süffigen hessischen Dialekt zu einem deftigen Cajun-Song wechselt, von dort zu einem sanft-melancholischen Chanson und zur flotten „Frau von Ungefähr“, dann hat das einfach Charme und wirkt anheimelnd. Dabei ist ist die auch instrumental mit Bläsersatz, Streichern und skurrilen Instrumenten wie singender Säge und Waschbrett ungewöhnlich breit aufgestellte Hippie-Band alles andere als eine Multikulti-Truppe, wie oft in Medien beschrieben. Eigentlich ist sie sogar eine ziemliche homogene, gerade mal europäische Truppe, mit einem allerdings entgrenzten musikalischen Horizont.

Grenzüberschreitende Vielfalt Der Stil: Der Stil der „17 Hippies“ umfasst Polka und Balkanbrass, Pop und Rock, Cajun und Chanson. Sie singen Songs in deutscher, französischer und englischer Sprache. Sie machen eigene Lieder und covern quer durch die Popgeschichte bis hin zu klassischen Instrumentals.

Die Band: Die Band ist in der deutschen U-Musik in ziemlich jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, von der Instrumentierung bis zur Stilvielfalt. Die Band existiert seit über 20 Jahren und hat neben Notenbüchern und Filmmusiken auch 17 Tonträger veröffentlicht. Info: 17hippies.de/

Mit Songs von Frank Zappa und dem verschrobenen Exzentriker Captain Beefheart bewegt sich die Band außerhalb ausgetretener Pfade und ihre neu arrangierte Version des Shadow-Klassikers „Apache“ macht richtig Lust darauf, in der Raritäten-Kiste des Pop weiter zu stöbern. Dabei stößt man sicher auch auf untergründige Verbindungen zu Berliner Popikonen wie „Element of Crime“, den Balkanboom der 90er und Nuller Jahre und, ganz versteckt, vielleicht auch auf das legendäre „Penguin Cafe Orchestra“. Lag dessen Fokus zwar stärker bei Folk und Minimalismus, sind die beiden Großformationen doch strukturell, sowie in einer Weltoffenheit und ihrem unangepassten Eigensinn durchaus vergleichbar.

Viele Zuhörer ließen sich von Balkanklängen, Countryanleihen und Southernrock zum Tanzen animieren. Die „17 Hippies“ tut mit ihrer Musik das, was viele von sich behaupten, sie verschönern die Welt ein wenig und laden zu Entdeckungen ein.

