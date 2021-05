Kriminalität 18-Jähriger nach Schüssen auf Sasha Johnson angeklagt Ihr Zustand ist kritisch: Black-Lives-Matter-Aktivistin Sasha Johnson liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Jetzt wurde Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben.

Mail an die Redaktion Dieses Videostandbild zeigt die Black-Lives-Matter-Aktivistin Sasha Johnson. Foto: Sasha Johnson/PA Wire/dpa

London.Nach Schüssen auf eine Aktivistin der Black-Lives-Matter-Bewegung in London ist ein 18-Jähriger wegen Mordverschwörung angeklagt worden.

Der Mann soll Sasha Johnson bei einem Überfall auf eine Party in London in den Kopf geschossen haben. Vier weitere Männer kamen gegen Kaution auf freien Fuß, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die 27-Jährige liegt mit einer schweren Kopfverletzung in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Noch ist unklar, ob es sich um ein gezieltes Attentat auf Johnson handelte oder ob sie Opfer eines Bandenkriegs wurde. Mehrere Männer hatten in der Nacht zum 23. Mai die Party überfallen und das Feuer eröffnet.

