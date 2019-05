Aussenansicht 2019 – Jahr des umweltbewussten Fahrens Der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Menschen scheinen mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt zu sein.

Alexander Kretschmar, Rechtsjournalist

Mail an die Redaktion Alexander Kretschmar ist als freier Rechtsjournalist für verschiedene Verbände in Berlin tätig. Schwerpunkt seiner Beiträge bilden vor allem verkehrsrechtliche Fragestellungen sowie Digitalthemen.

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen der Vereinfachung, Vereinheitlichung und des Vorantreibens des umweltbewussten Fahrens.

Seit dem vergangenen Jahr sind sie in aller Munde: die Diesel-Fahrverbote. Der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Menschen scheinen wieder mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt zu sein. Auf vielbefahrenen und somit sehr durch Schadstoffe belasteten Straßen sollen sie dafür sorgen, dass sich die Luftqualität in der betroffenen Stadt verbessert. In Hamburg und Stuttgart existiert ein solches Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bereits, in weiteren Städten soll es folgen.

Wegen drohender Fahrverbote muss sich die Politik mit Umweltthemen auseinandersetzen

In vielen Städten, in denen die Grenzwerte überschritten werden, wollen Kommunen die Einführung eines solchen Verbots verhindern und suchen deshalb hängeringend nach alternativen Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft. Auch wenn die Wirksamkeit der Diesel-Fahrverbote bisher noch nicht erwiesen ist, haben sie eines allerdings schon geschafft: Vielerorts sorgt die Androhung eines Fahrverbots dafür, dass sich die Verkehrspolitik wieder mehr mit der Umwelt auseinandersetzt und die Menschen zu eigenem Handeln angeregt werden – sei es durch eine Nachrüstung ihres Diesel-Pkws oder durch den Umstieg auf das Fahrrad.

Autofahren soll jedoch nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch einfacher werden. So macht die Digitalisierung auch vor der Bürokratie nicht Halt. Ab diesem Jahr ist die Zulassung und Ummeldung von Kfz auch online möglich. Eine neue, innerhalb der EU einheitliche Kraftstoffkennzeichnung soll außerdem dafür sorgen, dass sich deutsche Autofahrer beim Tanken im Ausland besser zurechtfinden.

Viele Städte Europas haben Fahrverbote eingeführt

Bei einem Ausflug ins europäische Ausland ist ebenfalls mit Diesel-Fahrverboten zu rechnen – denn in vielen Städten Europas gibt es sie bereits. Das Thema Umwelt stößt also auch grenzüberschreitend nicht mehr auf taube Ohren. Hierzulande sollen nicht nur Fahrverbote für Diesel das Umweltbewusstsein fördern. Auch neue Real-Abgastests und eine Steigerung der Attraktivität von Elektroautos sollen auf lange Sicht die Einhaltung der Grenzwerte unterstützen. So bewegt sich Deutschland im Hinblick auf eine umweltschonende Mobilität in jedem Fall in die richtige Richtung.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

