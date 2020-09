Unglück 22 Tote bei Absturz von Militärflugzeug Beim Absturz eines Militärflugzeugs sind im Osten der Ukraine mehrere Menschen ums Leben gekommen. Auch Verletzte gab es.

Mail an die Redaktion Eine Antonow An-26 stürzte am Freitag im Osten der Ukraine ab. Foto: Igor Zarembo/picture alliance / Igor Zarembo/

Charkiw.Im Osten der Ukraine ist in der Region Charkiw ein Militärflugzeug vom Typ Antonow AN-26 abgestürzt. Das teilte der Gebietsgouverneur Alexej Kutschera am Freitagabend mit. Es gebe an der Unglücksstelle nahe dem Ort Tschuhujiw Tote, aber auch Überlebende, schrieb er im Nachrichtenkanal Telegram. Der Zivilschutz sprach von 22 Toten.

Auch das ukrainische Militär bestätigte den Absturz bei Facebook. Die Behörden sprachen von 23 Menschen an Bord. Die genaue Zahl war demnach aber unklar.

An Bord seien auch Studenten der Universität der Luftstreitkräfte gewesen, hieß es. Es soll sich um einen Ausbildungsflug gehandelt haben. Das Flugzeug sei im Anflug auf die Landebahn abgestürzt. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war ein im Dunkeln brennendes Wrack zu sehen. Die Absturzursache war zunächst unklar.