Pandemie 2G-plus und verkürzte Quarantäne Die Bund-Länder-Runde einigt sich am Freitagnachmittag auf neue Maßnahmen. Diese Regeln sollen schon bald gelten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät heute mit Bund und Ländern über neue Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa/dpa Pool

Berlin.In Restaurants, Cafes und Kneipen soll künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten. Nach einem Bund-Länder-Beschluss vom Freitag müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen.

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter hingegen wird verkürzt und vereinfacht. Kontaktpersonen sind künftig von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen.

Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher freitesten lassen. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten am Freitag bei ihren Beratungen zur Eindämmung der Pandemie darauf geeinigt.