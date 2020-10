Jubiläum 30 Jahre Einheit unter strengen Auflagen Die Feierlichkeiten zum Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung sind heute in Potsdam. Corona hat auch sie im Griff.

Mail an die Redaktion Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an den Feierlichkeiten teil. Foto: Bernd Thissen/dpa

Potsdam.Der 30. Jahrestag der deutschen Einheit wird heute mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Festakt in Potsdam gefeiert. Zu der offiziellen Einheitsfeier der Bundesrepublik werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weitere Vertreter der deutschen Verfassungsorgane und Bürgerdelegationen aus den 16 Bundesländern erwartet.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober werden jedes Jahr von dem Bundesland ausgerichtet, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das ist in diesem Jahr Brandenburg. Der Gottesdienst wird live vom ZDF, der Festakt live in der ARD übertragen.