Kriminalität 5000 Hinweise auf Terroristen Das Bundeskriminalamt prüft Kriegsverbrechervorwürfe gegen Asylbewerber. Flüchtlinge treffen in Deutschland ihre IS-Peiniger.

Von Anne-Beatrice Clasmann

Mail an die Redaktion Auch ehemalige IS-Mitglieder sollen Asylbewerber-Hinweisen zufolge nach Deutschland geflüchtet sein. Foto: Uncredited/Militant website/AP/dpa

Berlin.Das Bundeskriminalamt (BKA) hat seit 2014 von Asylbewerbern 5000 Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher erhalten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der FDP-Abgeordneten Linda Teuteberg hervor. Ein Teil der mutmaßlichen Kriegsverbrecher soll als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sein. Die meisten Hinweise beziehen sich jedoch auf Folterer, Terroristen, Milizionäre und Funktionäre, die sich noch im Herkunftsland aufhalten. Es gibt aber auch einige Fälle, in denen Flüchtlinge ihre früheren Peiniger in Deutschland wiedererkannt haben. Im Februar waren in Berlin und Rheinland-Pfalz zwei Syrer festgenommen worden. Die beiden ehemaligen Geheimdienst-Mitarbeiter sitzen in Untersuchungshaft.

Schwierige Beweislage



Dass bisher nur ein Bruchteil der Hinweise von Flüchtlingen zu Ermittlungsverfahren geführt hat, liegt einerseits an der hohen Arbeitsbelastung der mit diesen Fällen betrauten Beamten in Polizei und Justiz. Weitere Gründe sind falsche Anschuldigungen und die oft sehr schwierige Beweislage bei Verbrechen, die im Ausland begangen wurden. Einige Hinweise sind zudem so unkonkret, dass sie keinen Ermittlungsansatz bieten – etwa wenn jemand bei der Asyl-Anhörung erzählt, er habe auf seiner Flucht gesehen, wie ein Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) einen anderen Flüchtenden erschossen habe.

Seehofer fordert Bericht an



Laut Bundesinnenministerium gab das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) von 2014 bis Anfang 2019 rund 5000 Hinweise auf „Straftaten nach dem Völkerrecht“ an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weiter. Von anderen Stellen kamen 210 weitere Hinweise. Nur in 129 Fällen wurden Ermittlungen zu konkreten Verdachtsfällen aufgenommen.

„Wenn es etwas aufzuarbeiten gibt, wird dies geschehen.“ Horst Seehofer



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte, die Informationen seien aber „nicht einfach von den Sicherheitsbehörden abgelegt worden, sondern natürlich geprüft worden, auch nach Prioritäten sortiert worden“. Er lege trotzdem „Wert darauf, dass ich als Minister auch noch schriftlich einen Bericht bekomme, damit die Öffentlichkeit dann informiert werden kann, was mit diesen Meldungen konkret geschehen ist.“ Wenn es etwas aufzuarbeiten gebe, werde dies geschehen.

