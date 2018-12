Aussenansicht 5G: Der Treiber für Innovation Der neue Mobilfunk-Standard ist die unabdingbare Voraussetzung für Wachstumschancen. Wir müssen bei 5G zum Leitmarkt werden.

Bertram Brossardt, Jurist

Mail an die Redaktion Bertram Brossardt ist Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (Foto: Hans-Rudolf Schulz).

Der künftige Mobilfunkstandard 5G bedeutet mehr als einfach nur schnellere Handyverbindungen: Es ist das Mobilfunknetz der Zukunft, das deutlich mehr Endgeräte als bisher hochzuverlässig, verzögerungsärmer und extrem schnell versorgen kann. Bei „Endgeräte“ dürfen wir nicht mehr nur an Smartphones und Tablets denken, sondern auch an selbstfahrende Autos, intelligente Maschinen und eine Vielzahl an Sensoren, die etwa in der Landwirtschaft oder der smarten Stadt der Zukunft eingesetzt werden. Schnelle, drahtlose 5G Verbindungen mit geringen Verzögerungen bei der Datenübertragung – der sogenannten Latenz – sind die Basis für Anwendungen, in denen es auf Echtzeitübertragung ankommt. Zum Beispiel das autonome Fahren, aber auch die Telemedizin oder bestimmte Industrie-4.0-Lösungen. Dies sind Bereiche, die Deutschland und Bayern große Wachstumschancen versprechen – wenn wir mit innovativen Lösung bald am Markt sind.

Die unabdingbare Voraussetzung dafür sind die entsprechenden 5G-Netze – denn nur dort, wo sie zügig ausgebaut werden, können Anwendungen schnell entwickelt, getestet und zur Marktreife gebracht werden. Wir müssen bei 5G zum Leitmarkt werden. Dazu brauchen wir eine zügige Auktion der Frequenzen und einen schnellen, qualitätsorientierten Netzausbau.

Positiv an den von der Bundesnetzagentur formulierten Auktionsbedingungen für 5G sind die Versorgung des Straßennetzes auch jenseits der Autobahnen und die Latenz. Gut ist außerdem, dass zusätzlich Frequenzen für lokale Netze bereitgestellt werden sollen. So können eigene 5G-Netze auf Werksgeländen realisiert werden, die ein wichtiger Baustein beispielsweise für die Fabriken der Zukunft sind. Bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen gilt: Abdeckung und Qualität gerade auch in den ländlichen Räumen müssen Vorrang vor den Erlöserwartungen der öffentlichen Hand haben. Jeder Euro, der durch die Versteigerung in die Staatskasse fließt, fehlt den Netzbetreibern für den 5G-Ausbau. Wir fordern, dass 5G bis 2025 lückenlos verfügbar sein muss. Als Grundvoraussetzung muss das aktuelle 4G-/LTE-Netz mit Hochdruck flächendeckend ausgerollt werden. Beim Lückenschluss ist der Freistaat mit dem Mobilfunkpakt auf dem richtigen Weg, zumal jetzt endlich die Genehmigung aus Brüssel vorliegt.

