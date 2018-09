Jubiläum 60 Jahre Top-Klassik aus Paris Das französische Label harmonia mundi feiert mit zwei CD-Boxen seinen runden Geburtstag.

Von Andreas Meixner

Eva Coutaz, die frühere Label-Chefin und Repertoire-Königin von harmonia mundi

Paris.Als der Schriftsteller und Journalist Bernard Coutaz (1922-2010) im Herbst 1958 sein kleines Label in Paris gründete, konnte er kaum ahnen, dass seine Firma mit dem wohlklingenden Namen harmonia mundi einmal zu den bekanntesten Plattenfirmen gehören würde. Es war zunächst eine kaufmännisch pragmatische Entscheidung, der Schallplattenmarkt boomte und versprach Profit. Die Begegnung mit dem Organisten Pierre Rochas führte zu einer ersten Reihe von Einspielungen auf historischen Orgeln aus ganz Europa, die regen Absatz fanden.

Die historische Aufführungspraxis steckte zu diesem Zeitpunkt nach einer kurzen Welle in den 1920er Jahren immer noch in ihren Kinderschuhen. Erst langsam fand sich eine Szene, die auch wissenschaftlich fundiert Instrumente rekonstruierte, nach Originalquellen suchte und um ein authentisches Klangbild rang.

Wer sich mit der ersten der beiden Jubiläumsboxen (the Age of Revolutions 1958-1988) beschäftigt, die zum 60. Geburtstag des Labels erschienen sind, wird unter den 16 CDs noch Aufnahmen finden, die nach heutigen Maßstäben eher naiv und neugierig klingen, eine Werkstatt des fiktiven Klangs, als müsste man archäologisch alles erst einordnen.

Vertrauen statt schnelles Geld



Frühe Aufnahmen Alter Musik mit damals fast unbekannten Madrigalen von Marinzi oder Caccini, Purcell-Liedern, aber auch Einspielungen von Schönbergs Klavierstücken oder zeitgenössischen Werken von Berio sind Teil der ersten Sammlung. Der englische Countertenor Alfred Deller, der erste wieder solistisch auftretende Counter-Tenor des 20. Jahrhunderts und Wegbereiter für alle nachfolgenden Countertenöre, gehört ebenso eng zur Geschichte von harmonia mundi. Er ist mit Dowland-Lieder und in Henry Purcells King Arthur zu hören.

In der zweiten Box mit dem Namen „The Familiy Spirit“, die die Jahre 1988 - 2018 auf 18 CDs abdeckt, ist die Musik und ihre Propagandisten scheinbar in voller Blüte. Hier begegnen uns die Stars der jüngeren Labelgeschichte, wie der Counter Andreas Scholl mit Vivaldis Stabat mater, das Freiburger Barockorchester und der RIAS Kammerchor mit Haydns „Jahreszeiten“, René Jacobs oder das Vocale Gent unter Philippe Herreweghe. Christian Girardin, seit 1991 Hauptakteur und seit 2011 Leiter des Labels beschreibt den Kern von Harmonia mundi so: „Die Art, eine Partitur systematisch-kritisch zu hinterfragen und den historischen, psychologischen und soziologischen Hintergrund ihrer Entstehung zu beleuchten und dabei weit über die Problematik von Interpretation und Technik im Umgang mit den sogenannten „historischen“ Instrumenten hinauszugehen, das ist das, was uns ausmacht.“

Eva Coutaz, Witwe des Labelgründers, konnte im 50. Jubiläumsjahr noch auf solide Umsätze blicken, obwohl der Klassikmarkt durch die Macht des Internets schon damals schwer unter Druck war. Grundlage des Erfolgs war auch immer das Festhalten an der Geschäftsphilosophie, die nicht zwingend etwas mit schnellem Geld, sondern vielmehr mit Qualität und Vertrauen zwischen Künstlern und Produzenten zu tun hatte.

Die Magie der Haptik



Dennoch fusionierte harmonia mundi 2015 mit dem belgischen Label PIAS, um Kräfte im harten Vertriebsgeschäft zu bündeln. Während die hochwertigen, künstlerisch oft exzeptionellen und wertig ausgestatteten harmonia-mundi-Aufnahmen gut liefen, hatte man zuletzt Schwierigkeiten mit der eigenen Ladenkette in Frankreich sowie mit der Schließung diverser Musikhandelsfirmen in England, die ihre Ware nicht mehr bezahlen konnten.

Dennoch: Harmonia mundi setzt auch heute auf die Magie und Qualität des haptischen Eindrucks eines Produkts. Girardin ist von diesem Konzept überzeugt, aber auch, dass die trägerlose, digitale Form ihre Berechtigung hat und kreativ darauf reagiert werden muss. Genau das bleibt zu hoffen.