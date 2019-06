Aussenansicht Abi-Sturm im Wasserglas Das Matheabi war anspruchsvoll, aber eines Abiturs angemessen. Der Gesamtschnitt zeigt: kein Grund zur Panik.

Michael Schwägerl, Bildungs-Experte

Die Diskussion um das Matheabitur lehrt uns: Gelassenheit tut not. Die Abiturientinnen und Abiturienten nehmen heute in Bayern ihr Abiturzeugnis entgegen. Das ist am letzten Freitag im Juni ein übliches Prozedere und dennoch ist dieses Jahr einiges anders: Denn außergewöhnlich war im Mai die Welle der Empörung, die sich gegen ein vermeintlich zu schweres Matheabitur richtete. Sie startete in Bayern, wurde sofort massiv von den Medien aufgegriffen und auch Verbände, z. B. der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (bllv), forderten das Ministerium auf, gegenzusteuern. Es hieß, die Aufgaben seien zu textlastig und zu schwer gewesen und die Schüler seien oftmals nicht fertig geworden.

Jetzt, da alle Arbeiten korrigiert sind und die Ergebnisse vorliegen, zeigt sich: Ja, das Matheabitur war anspruchsvoll, aber eines Abiturs angemessen. Und der Gesamtschnitt ist einer der besten der letzten zehn Jahre. Kein Grund zur Panik also. Gleichwohl muss man die Kritik aber auch ernst nehmen, das gebietet die Professionalität. Dabei müssen jedoch der Anspruch und die Qualität des Abiturs oberste Priorität haben, es ist immerhin der höchste zu vergebende Schulabschluss. Und natürlich muss man ebenso hinterfragen, ob in diesem Jahr die Kompetenzorientierung und der Hang zur Textlastigkeit ausgereizt wurden, denn klar ist: Das Matheabitur darf kein zweites Deutschabitur werden. Es zeigt sich aber auch: Moderne Kommunikationsmittel verstärken so manche Empörung. Hier wird eine Online-Petition und deren Unterzeichnerzahl zu einer maßgeblichen Größe, um es in die öffentliche Diskussion zu schaffen. Ganz nach dem Motto: „Wenn so viele dieser Meinung sind, wird schon etwas dran sein.“ Und die mediale Öffentlichkeit verstärkt diesen Eindruck und die Medien sind wiederum selbst in einem Wettlauf um Klicks und Leser.

Dabei täte gerade in solchen Fällen Gelassenheit not. Und dem Einsatz moderner Verstärkermechanismen des Internets wie einer Online-Petition sollte deshalb immer eine verantwortungsvolle Einschätzung vorausgehen. Sonst ergeht es zukünftigen Petenten so, wie dem Jungen in der Fabel „Der Schäfer und der Wolf“, der seine Dorfmitbewohner ohne Grund mit dem Ruf „Ein Wolf!“ aufschreckte, sodass beim tatsächlichen Auftreten des Wolfes sein Hilferuf unerhört verhallte.

