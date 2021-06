Aussenansicht Absage an dubiosen Welpenhandel Hunde im Tierheim können die besten Freunde des Menschen sein. Man muss ihnen nur die Chance geben.

Julia Huber

Tierschützerin Julia Huber

In Corona-Zeiten boomt der Welpenhandel online. Meistens bedeutet das einen Nachteil für die Tiere. Menschen sind soziale Wesen, wir wollen geliebt werden und brauchen Kontakt zu anderen Lebewesen. Kein Wunder, dass wir Hunde zu unserem besten Freund erklärt haben. Ganz besonders: Welpen. Mit ihren großen Augen, der hohen Stirn, dem Spieltrieb und der Tollpatschigkeit sind sie so liebenswürdig, dass der Welpenverkauf zu Corona-Zeiten boomt, auch der illegale.

Per Kleinanzeige suchen sich Händler Käufer, denen der Niedlichkeitsfaktor der Welpen für den Kauf genügt. Dokumente fehlen oder sind gefälscht, die Tiere sind oft krank, niemand kümmert sich um sie. Viele sterben kurz nach dem Kauf. Viele der Welpen werden bewusst zum Verkauf nach Deutschland gebracht, viel zu früh von ihrer Mutter getrennt. Sie erleiden anstrengende Transporte, winseln und haben Angst sowie Hunger. All das wird in den Medien mit zahlreichen dramatischen Bildern gezeigt.

Niemand möchte das unterstützen. Im Gegenteil: Jeder will die armen Welpen retten. Diesen Instinkt können Tierschützer natürlich verstehen. Dennoch: Wer aus Mitleid so einen Welpen kauft, unterstützt die Masche, nicht die Hunde! So sehr das Mitgefühl verständlich ist: Die bessere Variante ist es, die Fälle der Polizei oder dem Tierschutz zu melden. Manche Länder ändern Gesetze: In Frankreich wird es Privatpersonen ab 2024 verboten sein, Hunde über das Internet zu verkaufen.

Nur zertifizierte Züchter und seriöse Tierheime können das in Zukunft. In Deutschland ist so etwas leider nicht in Sicht. Aber Achtung: Nicht nur der illegale Welpenkauf birgt Gefahren! Denn wer jetzt einen Hund will, sollte sich genau fragen: Seit wann habe ich diesen Wunsch? Erst seitdem ich durch Corona weniger Freunde treffen kann? Kann ich alle Bedingungen für den Hund auch nach der Coronazeit erfüllen? Wenn all das nicht geklärt ist, dann sollte man sich keinen Hund anschaffen. Sonst landet er vielleicht im Tierheim oder wird ausgesetzt.

Wenn die Entscheidung, ein Familienmitglied zu adoptieren, feststeht und gut hinterfragt ist, dann sollte man genau das machen: Ein Familienmitglied adoptieren, nicht kaufen. Denn: Die Hunde im Tierheim können genau die besten Freunde des Menschen sein, auf die wir hoffen! Sie wünschen sich eine liebevolle Familie. Man muss ihnen nur die Chance geben.