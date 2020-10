Aussenansicht Achtsamkeit ist der Schlüssel Der gesellschaftliche Umgang mit Prostitution und Pornografie hat de facto einen Einfluss auf das Frauenbild.

Daniel Müller

Aktivist Daniel Müller

Es gibt zwei Gruppen, die für uns Deutsche einen besonderen Fokus brauchen, wenn es um Menschenrechte und Fragen der Gerechtigkeit geht. Erstens sind das Juden in Europa, Israel und weltweit, eine religiöse Minderheit mit ethnischem Anspruch, für die Deutschland historisch bedingt eine besondere Verantwortung hat. Zweitens sind das all diejenigen Mädchen und Frauen, die als Frauen ausgenutzt werden, sexuell – in der Prostitution – oder weil ihnen regelmäßig häusliche Gewalt widerfährt.

Dass der Antisemitismus in Europa auf dem Vormarsch ist, belegen die Zahlen. Auch, dass die Zivilgesellschaft eher passiv gleichgültig ist und staatliche Maßnahmen ihre Ziele leider oft verfehlen.

Ich sehe hier in Deutschland ein grundsätzliches Haltungsproblem: Erst wenn jüdisches Leben in Deutschland und in Europa sowie der jüdische Staat Israel für mindestens 75 Prozent der Bewohner dieses Landes selbstverständlich sind, kann das gelingen. Das kann durch eine Bildungs- und Begegnungsoffensive möglich werden. Dazu gehört auch eine Bereitschaft, von Israel zu lernen.

Zum Beispiel zum Umgang mit Prostitution: Israel ist beim Schutz von Frauen fortschrittlicher als Deutschland. Seit Ende des Jahres 2018 hat Israel das sogenannte nordische Modell eingeführt, das Freier und Betreiber finanziell empfindlich bestraft und Frauen straffreien Zugang zu Rehabilitation ermöglicht.

Hier tun wir uns Deutschland schwerer – vielleicht auch wegen der Milliarden Steuereinnahmen aus dem Sex-Gewerbe. Das Prostituiertenschutzgesetz war ein erster Schritt, genügt aber noch nicht. Der gesellschaftliche Umgang mit Prostitution und Pornografie hat de facto einen Einfluss auf das Frauenbild. Hier lautet meine These: Erst, wenn Sex-Kauf gesellschaftlich geächtet ist, werden weitere Maßnahmen erfolgreich sein, um die Frauen in Deutschland vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Achtsamkeit und Wertschätzung sowie Zivilcourage und gelebte Hilfeleistungen im Alltag sind die Schlüssel. Auch das ist eine Lektion aus unserem Gedenken an die Shoah. Sind wir dazu bereit?