Agrar Ackerland wird immer knapper Der Ausverkauf von Ackerland in Entwicklungsländern hat dramatische Folgen. Die Kleinbauern brauchen Schutz.

Dr. Till Wahnbaeck

Dr. Till Wahnbaeck ist Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.

Berlin.Die neue Bundesregierung will sich stärker gegen die ungerechte Landnahme in den Entwicklungsländern einsetzen. Das ist gut, denn Ackerland wird weltweit immer knapper. Der Klimawandel führt dazu, dass viele Flächen nicht mehr bebaut werden können. Gleichzeitig müssen immer mehr Menschen ernährt werden und Pflanzen werden nicht für die Ernährung angebaut, sondern werden als Biosprit oder für die Kosmetikindustrie verwendet. Dies hat in den letzten zehn Jahren zu einem regelrechten Kaufrausch in den Entwicklungsländern geführt.

Immer mehr ausländische Investoren wollen sich in ländlichen Gebieten Land aneignen. Allein in Afrika wurden seit 2006 mehr als zehn Millionen Hektar Land gekauft oder gepachtet. Auf der Strecke bleiben die ursprünglichen Nutzer der Gebiete: Kleinbauern, die selbst oft nur weniger als einen Hektar bebauen oder ethnische Minderheiten, die Waldgebiete gemeinschaftlich zum Jagen oder Sammeln von Pflanzen benutzen. Sie haben oft keine verbrieften Landrechte als Individuen oder die Flächen werden im Rahmen eines traditionellen Gewohnheitsrechtes bewirtschaftet. Diese Konkurrenz führt unweigerlich zu Konflikten, die mit ungleichen Waffen geschlagen werden und von den Kleinbauern kaum zu gewinnen sind. Stattdessen sollten Agrarinvestitionen verantwortlich gestaltet werden.

Dafür ist die Beteiligung der betroffenen Gemeinden und Landnutzer von Beginn an essenziell. In öffentlichen Diskussionen und fairen Verhandlungen müssen transparente Verträge erarbeitet werden, von denen alle profitieren. Dazu gehört auch, dass neue Arbeitsplätze als Chance für die lokale Bevölkerung dienen. Und die langfristigen ökologischen Folgen müssen ebenfalls bei den Planungen berücksichtigt werden. Die Welthungerhilfe hat gemeinsam mit einem privaten Investor in Sierra Leone ein neues Geschäftsmodell für den Kakaosektor erarbeitet und begleitet die Beteiligten bei der Umsetzung. Unsere Erfahrung zeigt, dass so beides gelingen kann: sowohl wirtschaftlicher Erfolg der Investition als auch direkter Nutzen für die Kleinbauern.

Wichtig ist auch, dass weltweit Gesetze und effektive Verwaltungsstrukturen entstehen, die die Rechte der Bevölkerung schützen und gleichzeitig neue Investitionen ermöglichen. In der Entwicklungspolitik fließen mehr und mehr Gelder an Privatunternehmen in der Hoffnung, damit positive Effekte bei der Armuts- und Hungerbekämpfung zu erzielen. Im Prinzip ist dies eine gute Entwicklung. Aber es wird nur gelingen, wenn die Gelder an menschenrechtliche Standards geknüpft sind.