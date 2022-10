Steigende Infektionszahlen Ärztevertreter fordern wieder FFP2-Maskenpflicht in Nahverkehr und Innenräumen

Merken

Mail an die Redaktion Die Vorsitzende der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, fordert eine Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht. −Symbolbild: Arne Dedert/dpa

Angesichts der wachsenden Belastung der Kliniken durch ansteigende Corona-Infektionszahlen fordern Ärztevertreter die zügige Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht.

„Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren“, sagte die Vorsitzende der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.







Lesen Sie dazu auch:

Das Infektionsgeschehen müsse eingedämmt werden, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten. „Auch wenn es lästig ist: FFP2-Masken schützen vor der Übertragung von aerogenen Infektionserkrankungen“, sagte Johna. „Einen ähnlich schnell wirksamen Schutz haben wir für andere Erkrankungsfälle nicht zur Verfügung.“

Den Krankenhäusern drohen massive Probleme

Johna sieht auch in dieser Herbstwelle wieder massive Probleme auf die Krankenhäuser zukommen: „Die Politik unterschätzt nach wie vor die personellen Engpässe in der Versorgung“, mahnte sie. „Wir wollen alle Patientinnen und Patienten gut versorgen, aber auch in den Krankenhäusern fällt immer mehr Personal erkrankt aus.“

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt wieder an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen lag am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut bei 799,9. Auch die Zahl der Intensivpatienten nimmt bundesweit wieder zu.

− afp