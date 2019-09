Politik AfD attackiert die anderen Parteien Beim Politischen Frühschoppen am Gillamoos schießt die Alternative für Deutschland vor allem gegen die CDU/CSU.

Von Maximiliane Gross

Mail an die Redaktion Gottfried Curio, integrations- und migrationspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, spricht beim Politischen Frühschoppen Gillamoos. Foto: Matthias Balk/dpa

Abensberg.Weit vor Beginn des Politischen Frühschoppens am Gillamoos waren die ersten AfD-Anhänger auf der Bloach-Wiese erschienen. Die Bierbänke waren schon gegen 8 Uhr besetzt und von da weg feierte die Alternative für Deutschland ihre Wahlerfolge am Sonntag. Alle Politiker waren von den „sensationellen Ergebnisse“ in Sachsen (27,5 Prozent) und Brandenburg (23,5 Prozent) begeistert und haben diese als Maßstab für die bevorstehenden Landtagswahlen ausgegeben.

Maximilian Krah, EU-Abgeordneter aus Sachsen, sagte beispielsweise, Bayern und Sachsen hätten dieselben Probleme und Gegner. Die Wahl in seiner Heimat hätte gezeigt, wem die Wähler ihre Stimme geben müssen. Dafür erntete er tosenden Applaus von der Anhängerschaft. Krah sagte auch, seine Partei möchte durchaus ein Europa, jedoch keine Europäische Union: „Die EU löst keines ihrer Probleme, aber sie schafft jedes zweite.“

Flüchtlingspolitik beschäftigt die Partei

Katrin Ebner-Steiner, Landesvorsitzende der AfD, eröffnete den politischen Schlagabtausch: „Die AfD ist seit Sonntag die neue Volkspartei Deutschlands.“ Die Politikerin attackierte Ministerpräsident Markus Söder und den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter. Über die Flüchtlingspolitik sagte Ebner-Steiner: „Die Grenze des Zumutbaren ist weit überschritten.“

Das Thema Flüchtlinge beschäftigte auch die Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio und Martin Sichert. Curio ist für seine impulsiven Reden im Bundestag bekannt. Mit lauter Stimme und wild gestikulierend brachte er am Gillamoos seine Vorstellung von Politik zum Ausdruck. Er sagte, die AfD sei durchaus für die Seenotrettung im Mittelmeer, die Flüchtlinge müssten aber nach Nordafrika zurückgebracht werden. Schließlich würde jemand, der in der Nordsee gerettet werde, auch nicht im Süden Europas in einen Hafen gebracht werden. Für seine Aussage „nach Seewatch und See-Eye kommt Seehofer“ bekam Curio viel Applaus. In jedem zweiten Satz seiner Rede attackierte der Bundestagsabgeordnete Politiker anderer Parteien und das Vorgehen in der Bundespolitik. Mit Blick auf die Debatte, ob der frühere Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus der CDU ausgeschlossen werden solle, sagte Gottfried Curio: „Die AfD bietet allen Politikern, die aus ihren Parteien ausgeschlossen werden, Asyl wegen politischer Verfolgung.“

Im Video sehen Sie die hochrangigen Politiker, die am Montag am Gillamoos aufgetreten sind:

Zitate aus dem Koran

Martin Sichert legte einen seiner Schwerpunkte auf die Flüchtlingspolitik. Deutschland sei unsicherer geworden. Das würden auch die „Altparteien“ erkennen, aber nichts dagegen tun. Er sagte, die Flüchtlingspolitik sei Steuerverschwendung und die AfD werde alles dafür tun, dass Steuerverschwendung ein Straftatbestand werde. Sichert zitierte immer wieder Stellen aus dem Koran, um den AfD-Anhängern zu zeigen, warum Migration schädlich sei. Er sagte: „Multikulti ist wie antiautoritäre Erziehung in der Waldorfschule.“ Am Ende sei es nur wichtig, seinen Namen tanzen zu können. Wieder tosender Applaus und viel Gelächter. Auch Greta Thunberg war kurzzeitig Thema bei der AfD. Für Martin Sichert ist „der Klimaquatsch eine Scheinwirtschaft und Greta Thunberg eine Gefahr für die Welt.“ Die AfD möchte nämlich die wahren Probleme in Deutschland lösen.

