Landtag AfD: Ebner-Steiner ist ihren Posten los Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag hat neuen Vorstand. Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn sind ihre Ämter los.

Merken

Mail an die Redaktion Katrin Ebner-Steiner ist nicht mehr Vorsitzende der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.Die tief gespaltene AfD-Fraktion im bayerischen Landtag hat einen neuen Vorstand: Die umstrittene bisherige Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner und der Co-Vorsitzende Ingo Hahn sind ihre Ämter los. Zu neuen Fraktionsvorsitzenden wurden am Donnerstag die Abgeordneten Ulrich Singer und Christian Klingen gewählt - das teilte die Fraktion am Abend in München mit. Neue stellvertretende Vorsitzende sind Gerd Mannes und Franz Bergmüller. Neuer parlamentarischer Geschäftsführer ist Andreas Winhart, dessen neuer Stellvertreter ist der Bildungspolitiker Markus Bayerbach. (dpa)