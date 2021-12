Kritik AfD gerät im Landtag unter Beschuss Parteimitglieder tauschten in einer Chatgruppe teils radikale Nachrichten. Die Landtagsfraktionen sehen darin Hass und Hetze.

Merken

Mail an die Redaktion Nachdem Chats von AfD-Mitgliedern mit teilweise sehr radikalen Äußerungen bekannt wurden, haben sich alle Landtagsfraktionen geschlossen gegen die AfD gestellt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Nach teilweise radikalen Äußerungen von AfD-Politikern in einem internen Telegram-Chat haben sich alle anderen Landtagsfraktionen geschlossen gegen die AfD gestellt. In einer turbulenten Landtagsdebatte wiesen Redner von CSU, Freien Wählern, Grünen, SPD und FDP die Äußerungen gestern entschieden zurück. Sie warfen der AfD die Verbreitung von Hass und Hetze vor –und verurteilten die Chat-Nachrichten als Angriff auf die Demokratie.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bekräftigte, die Äußerungen würden vom Verfassungsschutz sehr genau überprüft. Die AfD wehrte sich, sprach von einem privaten, „stammtischähnlichen Chat“ und warf den anderen Parteien eine „Hetzjagd“ vor. Ralf Stadler (AfD) erhielt wegen eines Zwischenrufs eine Rüge.

Teilweise radikale Chat-Inhalte

Der Bayerische Rundfunk hatte vergangene Woche aus teilweise radikalen Inhalten einer geschlossenen Telegram-Gruppe mit dem Namen „Alternative Nachrichtengruppe Bayern“ zitiert. Dort fielen unter anderem die Begriffe Umsturz, Revolution und Bürgerkrieg. Mit in der Gruppe sind laut BR große Teile der AfD-Fraktion, der bayerischen AfD-Bundestagsgruppe und des Landesvorstands. Besonders in der Kritik steht etwa die AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron, die in der Gruppe dem BR-Bericht zufolge geschrieben hat: „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden.“ Sie habe nur darauf hingewiesen, „dass die Mehrheit der Bevölkerung Widerstand leisten wird, wenn sich die derzeitige Politik nicht ändert“, erklärte sie selbst dazu.

Fraktionschef wehrt sich

Fabian Mehring (Freie Wähler) kritisierte, die AfD habe die Brandmauer zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gesprengt. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte: „Sie sind eine Schande für dieses Parlament.“ Er forderte Cyron auf, ihr Mandat niederzulegen. Alexander Muthmann (FDP) sprach von einem Angriff auf das politische System.

AfD-Fraktionschef Ulrich Singer legte Wert darauf, dass die AfD oder die Fraktion die Chatgruppe nicht betreibe. Auf Nachfrage Mehrings sagte Singer später: „Ich distanziere mich, auch im Namen der Fraktion, ganz klar von jeglichen Umsturzfantasien oder Bürgerkriegsfantasien.“ (dpa)