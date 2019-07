Urteil AfD scheitert in Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage der AfD Sachsen wegen Kürzung ihrer Kandidatenliste zurückgewiesen.

Merken

Mail an die Redaktion Die AfD Sachsen ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Foto: Uli Deck/Archivbild

Karlsruhe.Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde der AfD Sachsen gegen die Kürzung ihrer Kandidatenliste zur Landtagswahl zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde werde aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung angenommen, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Unter anderem fehlten Unterlagen, zum Beispiel die Protokolle über die Landesparteitage, auf denen die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt wurden.

Die AfD hatte Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses eingelegt, die Liste für die Wahl am 1. September aufgrund von Verfahrensfehlern von 61 auf 18 Kandidaten zu kürzen. Am Donnerstag will der sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig darüber verhandeln. (dpa)