Politik AfD schlägt ein eiskalter Wind entgegen Nach Revolutions- und Umsturzfantasien in einem öffentlich gewordenen AfD-Chat fordern die Landtagsparteien nun Konsequenzen.

Von Alexander Kain

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo der AfD hängt in einem Flur des bayerischen Landtags. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.„Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden“ – so soll sich die AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron in einem internen AfD-Chat mit dem Namen „Alternative Nachrichtengruppe Bayern“ geäußert haben. Was die Sache so brisant macht: Die Frau sitzt für ihre Fraktion auch im Bildungsausschuss des Landtags – also ausgerechnet dem Ausschuss, der für die Extremismus-Prävention zuständig ist.

Eigentlich hatten gestern alle übrigen Landtagsparteien – CSU, Freie Wähler, SPD, Grüne und FDP – im Bildungsausschuss erreichen wollen, dass Cyron aus dem Ausschuss geworfen wird. „Es ist nicht hinnehmbar, wenn Mitglieder des Landtags verfassungsfeindliche Aktionen billigen. Der Ausschussvorsitzende hat unverzüglich tätig zu werden“ hieß es in einer entsprechenden gemeinsamen Erklärung. Das brisante daran: Der Ausschussvorsitz obliegt, so wurde das zu Beginn der Legislaturperiode festgelegt, ausgerechnet einem AfD-Mann: Markus Bayerbach. Ihn forderten die Fraktionen auf, „sich zusätzlich zum Ausschluss schriftlich und mit Nachdruck von der Aussage von Frau Dr. Cyron zu distanzieren“. Er habe „bis spätestens 22. Dezember 2021, 12:00 Uhr, schriftlich per Email Auskunft über den Vollzug des Ausschlusses der AfD-Landtagsabgeordneten Dr. Anna Cyron aus dem Bildungsausschuss zu geben“.

Was dann passierte, ließ selbst erfahrene demokratische Politiker nur noch kopfschüttelnd zurück: In der Ausschusssitzung wurde Bayerbach von Ausschussmitgliedern gefragt, ob er selbst Teil der besagten AfD-Chatgruppe sei, was er jedoch verneinte – eine glatte Lüge, wie sich herausstellte. Bis ins vergangene Jahr soll er Mitglied gewesen sein, sich mit hunderten Beiträgen selbst am Chat beteiligt haben. Damit konfrontiert habe er dies dann auch eingeräumt, hieß es.

Nun fordern die demokratischen Parteien im Landtag auch die Abberufung Bayerbachs – und haben dies gestern bereits auf den Weg gebracht. Die entsprechenden Mehrheiten – gefordert wird eine Zweidrittel-Mehrheit – stellen dem Vernehmen nach kein Problem dar, wegen Fristen sei mit einer Abberufung allerdings erst im Januar zu rechnen, hieß es.

Waschler: Vertrauensverhältnis zu Bayerbach ist zerstört

„Ein Politiker, der diese verfassungsfeindlichen Aktionen unterstützt, ist als Ausschussvorsitzender untragbar“, sagte der bildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Gerhard Waschler. Bayerbach sei „nicht ehrlich über diesen wichtigen Sachverhalt“ gewesen, „das Vertrauensverhältnis ist zerstört“. Ähnlich äußerten sich die übrigen demokratischen Parteien.

Aktuell diskutieren die demokratischen Fraktion aber die weiteren Folgen der Vorgänge. So darf die AfD zwar auch nach einer Abberufung Bayerbachs den Ausschussvorsitz besetzen, so wurde das in der Geschäftsordnung des Landtags festgelegt. Da aber die große Mehrheit der AfD-Landtagsabgeordneten in der einen oder anderen Weise am AfD-Chat beteiligt gewesen sein soll, stellt sich die Frage, welche Abgeordneten überhaupt in den jeweiligen Ausschüssen als tragbar gelten. Und ausgerechnet im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration wirkt wiederum ein AfD-Landtagsabgeordneter als stellvertretender Vorsitzender.

Zumindest was den Bildungsausschuss angeht, fordert nun die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ein Umdenken: Der Vorsitz dieses Ausschusses könne nicht von einer Partei übernommen werden kann, „die ein demokratisches Grundverständnis vermissen lässt und in der Teile ihrer Mitglieder Umsturzfantasien hegen. Der Landtag muss sich hier eine andere Lösung überlegen“, sagt die bayerische GEW-Vorsitzende Martina Borgendale. Und was Bayerbach betrifft – der solle nicht warten, bis er abberufen werden, sondern von sich aus zurücktreten.