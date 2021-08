Politik Afghanistan: Herat fällt an Taliban Das im Westen von Afghanistan gelegene Herat, drittgrößte Stadt des Landes, ist an die islamistischen Taliban gefallen.

Herat im Westen Afghanistans fällt an die Taliban. Foto: Hamed Sarfarazi/dpa

Kabul.Herat, die drittgrößte Stadt Afghanistans, ist an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Die wichtigsten Regierungseinrichtungen von Herat im Westen des Landes seien in den Händen der Islamisten, bestätigten drei lokale Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.