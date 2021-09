Diplomatie Afghanistan ist „gewaltigste“ internationale Herausforderung Bundesaußenminister Maas und richtet gezielt Forderungen an die Regierung der militant-islamistischen Taliban.

Mail an die Redaktion Heiko Maas (SPD), Außenminister, trifft sich beim sogenannten G4-Außenminister-Format mit seinen Amtskollegen aus Brasilien, Indien und Japan, um mit ihnen über die Reform des UN-Sicherheitsrates zu debattieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

New York.Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einer G20-Videokonferenz vier Forderungen an die neue Taliban-Regierung in Afghanistan gerichtet.

Humanitäre Hilfsorganisationen müssten ungehinderten Zugang zum Land erhalten und ausreisewillige Afghanen müssten das Land sicher verlassen können, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei den Beratungen der wichtigsten Wirtschaftsmächte am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Zudem müssten die Taliban verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem Hort des internationalen Terrorismus werde.

G20 soll „politisches Gewicht nutzen“

Außerdem müsse die Regierung die Menschenrechte schützen und auch andere Bevölkerungsgruppen in ihre Reihen aufnehmen. Es sei ein „taktischer Fehler“ der Taliban gewesen, zunächst auf eine sogenannte inklusive Regierung zu verzichten. „Diese Entscheidung wird es für uns schwieriger machen, mit ihnen Kontakt zu unterhalten.“



Maas bezeichnete Afghanistan als „gewaltigste Herausforderung“ der internationalen Gemeinschaft. „Als G20 sollten wir jedoch nicht nur unsere wirtschaftliche Stärke, sondern auch unser politisches Gewicht nutzen, um Einfluss auf die Entscheidungen der neuen Machthaber in Afghanistan zu nehmen“, forderte er. Der G20 gehören unter anderem die USA, China und Russland an.

