Spezial Aiwanger benotet die Corona-Politik Der Wirtschaftsminister weist in einer MZ-Sondersendung Vorwürfe zurück. Sein Kollege Holetschek bedauert das Impfdebakel.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Wie beurteilt Bayerns Wirtschaftsminister die fatalen Fehler bei der Bestellung von Impfstoffen und Schnelltests? Hubert Aiwanger (r.) stellte sich den Fragen von MZ-Moderator Benjamin Neumaier. Foto: Christian Senger/MZ-Video

Regensburg.Quarantäne, Lockdown, Allgemeinverfügung: An diese Begriffe haben sich die Menschen in Ostbayern nach einem Jahr mit Corona gewöhnt. Kein anderes Thema hat die Menschen in den vergangenen Monaten so sehr beschäftigt. Wie hat sich das Coronavirus nach dem ersten bestätigten Fall am 6. März 2020 im Landkreis Cham in der Region ausgebreitet und welche Folgen hatte das? Der vergangene Sommer war geprägt von Hygienekonzepten, Höchstgrenzen für Besucher auf Veranstaltungen und Kontaktbeschränkungen. Wie geht es nun weiter? In einer Live-Sendung hat die Mittelbayerische die Situation beleuchtet.

## ###### ### #### ###### ### ####### ##########, ## #### ## ###### ### ######## ## ############ ####### ###### ##########. ### ######## #### ### ############## ######. ## #### ######### ###### #### #### ######### ################### ### ######-################, ############ #### #### #########.

### ########## ######## ##### ## ########## ### ########## ### ### ############################ ##########. ### ################### ###### #### ####### ## ###### ### #### ########### #########. #### ###### #### ## #### ####### ### ####### ## ##### #### ### #### ####### ### ############# ## ### ########### ## #### #### #########. ### ### ### ## ######### ######.

##-######### ##. ######### #### ######## #### ### ####, ### ### ######-##### ## ######### ########## ####. ################### ##### ##########(###). ### ######## ###### ############ ###. „## ### #### ##### ############, #### ####### ### ### #### ### #########-########### ############ #### ### ### ## ### ####### ### ######## ##########. ### ### ##### ### ### #### #########“, ##### ##########. ### #### ## ##### ######### ### ### ## ######## ###### ###, ### ##### ### #######. ### ################### ########: „#### ## ### ##### ##, #### ### ##### ## ##### ########## ## ### ######### ######### ######, ####### ####### ##### ########### ###, #### ### ### ### ########### ### ###### ######## ########. ### ### ##### ### ##### ##### ### #### #######. ### #####, #### #### ### ##### ## ######## ##### ######## ##########.“