Bundestagswahl Aiwanger posaunt Wahlprognose heraus Auf Twitter veröffentlichte der Freie-Wähler-Chef vorab eine Nachwahlbefragung. Das ist verboten - und sorgt für Empörung.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, wirft in Inkofen seinen Stimmzettel zur Bundestagswahl in die Wahlurne eines Wahllokals. Foto: Armin Weigel/dpa

München.Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist wegen der kurzzeitigen Veröffentlichung von Wahlprognose-Zahlen in die Kritik geraten. In einem Tweet auf Aiwangers Profil, der wenig später wieder gelöscht wurde, wurden am Sonntag Zahlen aus einer Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen genannt - verbunden mit dem Aufruf, die „letzten Stimmen“ nun den Freien Wählern zu geben.

CSU-Generalsekretär Markus Blume griff Aiwanger scharf an und forderte Konsequenzen. „Hubert Aiwanger verbreitet vor 18 Uhr Prognoseergebnisse und verbindet sie mit einem Wahlaufruf“, schrieb Blume auf Twitter und fügte hinzu: „Ein unglaublicher Fall von Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung. Das ist zutiefst undemokratisch und muss Konsequenzen haben!“

Aiwanger droht Geldbuße

Laut Bundeswahlgesetz ist es eine Ordnungswidrigkeit, vor Schließung der Wahllokale „Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung“ zu veröffentlichen. Dies kann „mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden“. (dpa)