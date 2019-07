Verteidigung AKK besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr Einen Tag nach ihrer Vereidigung im Bundestag besucht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam.

Mail an die Redaktion Fordert deutlich mehr Geld und eine stärkere Anerkennung für die Bundeswehr: die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Christophe Gateau

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer besucht das Feldwebel-Unteroffizieranwärterbataillon 2 im niedersächsischen Celle. Foto: Christophe Gateau

Annegret Kramp-Karrenbauer spricht den Amtseid vor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Foto: Wolfgang Kumm

Annegret Kramp-Karrenbauer spricht den Amtseid vor Bundestagspräsiden Wolfgang Schäuble während der Sondersitzung des Bundestags. Foto: Michael Kappeler

Annegret Kramp-Karrenbauer vor der Sondersitzung des Bundestags im Paul-Löbe-Haus. Foto: Michael Kappeler

Annegret Kramp-Karrenbauer tritt die Nachfolge der an die Spitze der EU-Kommission wechselnden Ursula von der Leyen an. Foto: Michael Kappeler

Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen vor einer Fraktionssitzung. Foto: Michael Kappeler

Von dort werden derzeit zwölf Auslandseinsätze mit rund 3200 Soldaten geleitet. Die größten und wichtigsten sind die in Mali, Afghanistan und im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien und im Irak.

Derzeit wird darüber diskutiert, ob Deutschland sich auch an einer von Großbritannien vorgeschlagenen europäischen Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus beteiligen würde. In ihrer Regierungserklärung nach der Vereidigung hatte sich Kramp-Karrenbauer am Mittwoch nicht dazu geäußert. Die Gespräche dazu laufen noch. In der strategisch wichtigen Meerenge im Persischen Golf war zuletzt ein britischer Tanker von den iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden.

Am Mittwoch hatte Kramp-Karrenbauer ihren ersten Truppenbesuch bei einem Feldwebel- und Unteroffiziersbataillon im niedersächsischen Celle absolviert. Wann sie zum ersten Mal deutsche Soldaten im Auslandseinsatz besuchen wird, ist noch unklar.