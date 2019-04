Wahlen AKP ficht Ergebnis in Istanbul an Im Rennen um den Bürgermeisterposten in der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat die AKP Einsprüche eingelegt.

Mail an die Redaktion Die Erdogan-Partei AKP hatte bei der Kommunalwahl nach vorläufigen Ergebnissen den Bürgermeisterposten um Haaresbreite an die Oppositionspartei CHP verloren. Foto: Burhan Ozbilici/AP

Istanbul.Das sagte der Provinzvorsitzende der AKP, Bayram Senocak, am Dienstag nach Ablauf einer Beschwerdefrist. Die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht damit, ein äußerst knappes Wahlergebnis in der größten Stadt des Landes in letzter Minute noch umzudrehen. Die AKP hatte bei der Kommunalwahl am Sonntag nach vorläufigen Ergebnissen den Bürgermeisterposten um Haaresbreite an die Mitte-Links-Oppositionspartei CHP verloren.

Für Erdogan wäre der Verlust des Bürgermeisterpostens eine herbe Niederlage. Er war selbst einmal Bürgermeister in Istanbul und stammt aus dem armen Arbeiterviertel Kasimpasa. Islamisch-konservative Bürgermeister hatten die Stadt, die als Schaltzentrale der Wirtschaft gilt, mehr als 20 Jahre lang regiert.

Knappe Entscheidung

Laut Senocak stößt sich die AKP vor allem an den rund 320 000 während der Auszählung für ungültig erklärten Stimmen. Ihr Bürgermeisterkandidat, Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim, und der derzeit führende Kandidat der CHP, Ekrem Imamoglu, liegen offiziellen Angaben zufolge nur rund 24 000 Stimmen auseinander.

„Wenn es länger dauert, fängt die Sache an zu stinken.“ CHP-Kandidat Imamoglu



Der regierungsnahe Sender CNN Türk meldete am Dienstag, die Wahlbehörde werde die endgültigen Ergebnisse erst in zehn Tagen verkünden. CHP-Kandidat Imamoglu forderte, dass die Beschwerden innerhalb einer Woche abgearbeitet sein müssten: „Wenn es länger dauert, fängt die Sache an zu stinken“, warnte er.

Am Sonntag hatten Millionen Menschen in 81 Provinzen ihre Bürgermeister, Provinzräte und andere lokale Amtsinhaber bestimmt. Die AKP ging insgesamt als stärkste Partei aus der Wahl hervor, hatte aber vor allem in großen Städten massiv an Zuspruch verloren.

