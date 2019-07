Regensburg „Alan Kurdi“ rettet 65 Migranten Bisher will aber kein Hafen das Schiff der Regensburger Organisation „Sea-Eye“ anlegen lassen. Italien und Malta schweigen.

Mail an die Redaktion Die Crew der "Alan Kurdi" rettete 65 Menschen aus einem Schlauchboot. Foto: Fabian Heinz/sea-eye.org

Regensburg.Am Freitagmorgen entdeckte die Crew der „Alan Kurdi“ ein überladenes, blaues Schlauchboot vor Libyen. An Bord befanden sich 65 Menschen, darunter eine Frau. Das Schiff nahm die Migraten auf. Das teilte die Regensburger Seenotrettungsorganisation „Sea-Eye“ am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Demnach werden die Geretteten derzeit von einem dreiköpfigen Ärzteteam untersucht und behandelt. Bisher seien der Einsatzleitung nur leichte Verletzungen bekannt.

Das manövrierfähige Schlauchboot habe der „Alan Kurdi“ zunächst entkommen wollen. Offenbar befürchteten die Insassen, dass es sich um ein Schiff der libyschen Küstenwache handelt.

„Diese jungen Leute wären verschwunden“

Das Schlauchboot sei mit ausreichend Treibstoff versorgt gewesen. Allerdings hätten sich weder ein GPS-fähiges Telefon, noch andere Navigationshilfen im Besitz der Geretteten befunden. Einem jungen Insassen zufolge startete das Schlauchboot am Donnerstagnachmittag.

„Die Menschen an Bord dieses Schlauchbootes hatten unfassbares Glück. Die Chance mit einem Fernglas in den Morgenstunden aufgespürt zu werden, waren verschwindend gering“, sagt Gorden Isler, Einsatzleiter auf der „Alan Kurdi“: „Ohne ein GPS-fähiges Telefon oder nautische Grundkenntnisse hätten diese jungen Menschen vermutlich keinen Ort erreicht und wären verschwunden.“

„Alan Kurdi“: Kein Kontakt zu Malta und Italien

Die „Alan Kurdi“ versucht derzeit Kontakt zu den libyschen Behörden herzustellen. Bisher habe es aus Tripolis jedoch keine Antwort gegeben. Die Rettungsleitstellen in Rom und Valletta würden ebenfalls schweigen.

Die Seenotleitung des MRCC Bremen habe hingegen schnell reagiert und das Auswärtige Amt informiert. Wo die „Alan Kurdi“ aber anlegen darf, um die Migranten an Land zu bringen, ist noch unklar.

Weiteres Rettungsschiff wartet auf Hafen

Derzeit wartet bereits ein weiteres Rettungsschiff der italienischen Hilfsorganisation „Mediterranea“ mit mehr als 50 Migranten auf den Einlass in einen sicheren Hafen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat eine Einfahrt bereits verboten.

Malta hatte sich bereit erklärt, die Menschen von dem Segelboot „Alex“ aufzunehmen. Allerdings nur, wenn Italien im Gegenzug 55 Migranten übernimmt, die bereits in Malta sind.

Vor Kurzem sorgte der Hausarrest der deutschen „Sea-Watch 3“-Kapitänin Carola Rackete für Aufsehen, weil sie unerlaubt den Hafen von Lampedusa ansteuerte. Am Dienstag wurde der Hausarrest aufgehoben. (am/dpa)

