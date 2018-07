Aussenansicht Alkohol und Kinder gehen nicht zusammen Alkohol ist grundsätzlich gesundheitsschädigend, was für Kinder ganz besonders gilt. Wir sollten ein gutes Vorbild sein.

Von Margot Czekal, Sozialpädagogin

Mail an die Redaktion Die Autorin ist pädagogische Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Bayern e. V.

Bayern ist geprägt von Brauchtum und Traditionen: Mit ihnen erleben wir Heimat und auch, wer nicht hier lebt, verbindet dies mit gutem Leben und Gemütlichkeit. Jedes Jahr feiern wir das mit Besuchern aus aller Welt auf der Münchner Wiesn und anderen regionalen Volksfesten. Mit „Einem Prosit auf die Gemütlichkeit!“ erklären wir Bier zum Symbol eines bayerischen „Lifestyle“. Doch hier bewegen wir uns entlang einer sensiblen Grenze. Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es nur wenig Bewusstsein von den Gefahren, die in Verbindung mit Alkohol für Kinder bestehen. Aber heute wissen wir, dass von Alkohol erhebliche Gefahren für den Menschen ausgehen, und das gilt für unsere Kinder ganz besonders.

Bier ist Alkohol und damit ein Suchtmittel, das abhängig machen kann und sowohl die körperliche als auch die geistige Entwicklung beeinflusst. Darüber hinaus ist die Verbindung zwischen Wohlbefinden – Lebensfreude – und Bier besonders dann kritisch zu betrachten, wenn dies aktiv in einen Zusammenhang mit Kindern gestellt wird. Kinder für Volksfeste oder Brauereien redaktionell oder zu Werbezwecken zusammen mit Bierkrügen und Alkohol abzubilden, sollte sich deshalb von alleine verbieten.

Wir sagen ganz klar: Kinder und Alkohol gehören nicht zusammen. Alkohol ist grundsätzlich gesundheitsschädigend, was für den kindlichen Organismus in ganz besonderem Maße gilt. Kinder und Heranwachsende brauchen Schutz und Vorbild durch verantwortungsbewusste Erwachsene für den Umgang mit der Gefahr durch Alkohol. Eine mit Bier positiv verknüpfte „bayerische Lebenseinstellung“ verharmlost in den Augen von Kindern die damit verbundenen Gefahren – dies gilt übrigens auch für „unkritische“ Erwachsene. Eine verantwortungsbewusste Gesellschaft sollte zum Wohle der Kinder besonders kritisch mit dem Thema Kinder und Alkohol umgehen. Karl Valentin behauptet, dass Erziehung von Kindern sinnlos sei, da sie uns eh alles nach machen. Deshalb sollten wir besonders bei diesem Thema ein gutes Vorbild sein. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Kinder vor schädlichen Einflüssen mit der gleichen Leidenschaft schützen, wie wir unser Brauchtum pflegen. In diesem Sinne also ein genussvolles „Prost“ – mit einem klaren Blick auf den Schutz unserer Kinder.

