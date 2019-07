Aussenansicht Alle profitieren von Inklusion Behinderte und nicht behinderte Menschen arbeiten oft nicht zusammen. Dabei hätte das viele Vorteile.

Von Anne Gersdorff

Arbeiten Sie mit Kollegen mit Behinderung zusammen oder hat vielleicht sogar ihr Chef eine? Nein? Das könnte daran liegen, dass Menschen mit Behinderungen meist in besonderen Einrichtungen lernen und arbeiten. Dies führt dazu, dass sie im Vergleich zu nicht behinderten Menschen häufig nicht gut ausgebildet und doppelt so oft und länger arbeitslos sind.

200 000 Menschen arbeiten in Deutschland in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM); der Weg dort hinein ist für viele einfach und ohne große Umwege. Doch ein inklusiver Weg ist das nicht. Denn Inklusion ist auch im Bereich Arbeit durch die UN-Behindertenrechtskonvention seit zehn Jahren ein Menschenrecht.

Es wird viel über die Rechte von Menschen mit Behinderung geschrieben. Vergessen wird dabei, dass Menschen ohne Behinderung genauso das Recht haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Denn es profitieren alle. Barrierefreie Umbauten führen dazu, dass auch Sie im Alter, wenn Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, weiterhin Ihren Job ausführen können. Eine Firma, die kürzlich eine Mitarbeiterin mit Rückenproblemen einstellte, passt nun zur Prävention alle Arbeitsplätze rückengerecht an. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine weitere mögliche Zielgruppe ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung im Haus. Ganz nebenbei erhöht sich die Teamfähigkeit des Unternehmens und alle Mitarbeitenden fühlen sich willkommen. Es steigert sich die Zufriedenheit und die Loyalität. Unternehmen erhalten neue Möglichkeiten, Fachkräfte zu gewinnen.

Auch wenn manche behinderten Menschen Arbeitsprozesse anders oder gar langsamer ausführen, kann ein genauerer Blick in unserer schnelllebigen Zeit flüchtige Fehler vermeiden. Menschen mit Behinderung sind weniger flexibel und es dauert länger von A nach B, doch ihr Team wird dadurch verbindlicher, weil es sich an Absprachen und Orte halten muss. Darüber hinaus haben behinderte Menschen in der Regel große Kompetenzen darin, Herausforderungen im Alltag frühzeitig zu erkennen und zu meistern. Vielfältige Teams haben also andere Perspektiven auf Herausforderungen und sorgen damit für neue Strategien und Lösungen. Sie sind widerstandsfähiger und reagieren schneller auf Veränderungen. Lassen Sie uns also gemeinsam Wege suchen und diese beschreiten. Es lohnt sich für alle.

