Geschichte Als die Österreicher Hitler zujubelten Vor 80 Jahren feierte die Alpenrepublik die „Heimkehr ins Reich“. Heute wünscht sich niemand mehr einen „Anschluss“.

Von Norbert Mappes-Niediek

Triumphzug durch Wien: Adolf Hitler fährt stehend im offenen Auto durch die österreichische Hauptstadt durch eine jubelnde Menschenmenge und verkündet dann den „Anschluss Österreichs". Foto: Votava/dpa

Wien.Viel hätte nicht gefehlt, und Europa hätte heute zwei schwarz-rot-golden dekorierte Staatspräsidenten. Kaum im Wahlkampf unterlegen, erschien Norbert Hofer, der Kandidat der FPÖ, im vorigen Jahr in Wien auf dem „Akademikerball“ der Studentenverbindungen mit einem Band in den deutschen Nationalfarben quer über der Brust. „Ich trage diese Fahne“, erklärte der heutige Verkehrsminister, „und ich trage sie mit Stolz!“ Dabei klopfte er sich auf das schwarz-rot-goldene Band über der Brust.

Von Sehnsucht nach einem neuen „Anschluss“ Österreichs an Deutschland kann trotz Hofers irritierendem Ballhausschwur nicht die Rede sein. Die „deutsch-national“ orientierten Burschenschaften haben 4000 Mitglieder, 0,05 Prozent der Bevölkerung. Aber nicht einmal sie, auch der „Marko-Germane“ Hofer nicht, kämen auf den Gedanken, das Land sollte wieder zu Deutschland gehören. Für die Rechtsradikalen ist Deutschland vielmehr das Sündenbabel, wo „die Türken“ die Innenstädte besetzt halten und wo alle Horrormeldungen über marodierende Flüchtlinge herkommen.

Die Sicht hat sich verändert



„Nach dem Krieg hat eigentlich niemand mehr einen Anschluss gewollt“, erklärt Friedhelm Frischenschlager, ein liberaler Politiker, der dem deutsch-nationalen Milieu entstammt und sich von der Ideologie frei gemacht hat. „Man wollte zur deutschen Nation gehören. Nicht zum deutschen Staat.“

Im multinationalen Kaiserreich Österreich-Ungarn hatten sich meisten Deutschsprachigen, knapp ein Viertel der Bevölkerung, als „Deutsche“ gefühlt. Gemeint war aber die Nationalität; einen deutschen Nationalstaat wünschte sich nur eine Minderheit. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg, als Slawen, Ungarn, Rumänen in ihre Nationalstaaten strebten und die Deutschen übrig geblieben. Das kleine „Deutschösterreich“ war in den Worten seines ersten Kanzlers ein „armseliges und ganz hilfloses Gebilde“ und sollte möglichst Teil der neuen deutschen Republik werden. Die Meinung teilten zeitweise alle Parteien.

Dass 1933 in Berlin die Nazis die Macht ergriffen, dämpfte zwar die Vereinigungswünsche sowohl der Christlich-Sozialen wie der Sozialisten. In der österreichischen Bevölkerung dagegen war das „Dritte Reich“ beliebt. Wie beliebt genau, gilt unter Historikern als schwer messbar: Nur Wochen nach Hitlers „Machtergreifung“ schalteten auch in Wien die Christlich-Sozialen das Parlament aus und verboten nach einander die kommunistische, die nationalsozialistische und die sozialdemokratische Partei. Eine freie Wahl fand bis zum „Anschluss“ nicht mehr statt.

Österreichs Nationalsozialisten flüchteten in großer Zahl nach Deutschland und agitierten dort mit amtlicher Unterstützung weiter für Österreichs „Heimkehr ins Reich“. Hitler tat alles, das südliche Nachbarland unter Druck zu setzen. Als Reaktion auf das NSDAP-Verbot verlangte Berlin von allen Deutschen bei der Ausreise nach Österreich eine Gebühr von 1000 Mark, nach heutiger Kaufkraft rund 4500 Euro. 1934 unternahmen österreichische Nazis, von Berlin angeleitet, sogar einen Putschversuch und erschossen den Bundeskanzler Engelbert Dollfuß.

Der „Austrofaschist“ Dollfuß



Der „Austrofaschist“ Dollfuß hatte an die Stelle der liberalen Demokratie ein autoritäres System von „Ständen“ gesetzt und sich eng an das faschistische Italien angelehnt. Sein Nachfolger Kurt Schuschnigg war gezwungen, sich mit Berlin zu arrangieren. Auf deutschen Druck ließ er die NSDAP wieder agieren und nahm sogar NS-Minister in seine Regierung. Aber beschwichtigen konnte er Hitler nur für ein paar Monate. Bei einem Treffen mit dem „Führer“ begann die letzte Phase.

Am Morgen des 12. Februar 1938 auf dem Berghof, eingetroffen, Hitlers Landhaus auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden, kam Schuschnigg kaum dazu, die schöne Aussicht zu loben, als Hitler ihn niederschrie: Österreichs Geschichte sei ein „ununterbrochener Volksverrat“, brüllte er den feinsinnigen Adligen an, und „meine Geduld ist erschöpft.“ Am Mittagessen nahmen drei Wehrmachtsgeneräle teil. Der Besuch endete in einem Ultimatum: Schuschnigg sollte einen Nazi zum Innenminister und damit zum Polizeichef machen. Der Kanzler gab nach; bei dem enormen militärischen Ungleichgewicht hätte alles andere nur sinnloses Blutvergießen bedeutet.

Wieder daheim, versuchte Schuschnigg sich mit einer Volksbefragung für ein „freies und deutsches, unabhängiges und soziales, ein christliches und einiges Österreich“ Rückendeckung zu verschaffen. Für Hitler war es das Signal zum Losschlagen. Mit militärischen Drohungen wurde Schuschnigg zum Rücktritt genötigt. Er verabschiedete sich am 11. März 1938 im Radio mit den Worten: „Gott schütze Österreich!“ Der NSDAP-Mann Arthur Seyß-Inquart wurde Kanzler und rief als erstes die deutsche Wehrmacht ins Land.

Noch in der Nacht fielen die Schlagbäume, 65 000 deutsche Soldaten marschierten ein. Zu Mittag des 12. März überfuhr Adolf Hitler selbst in seinem Geburtsort Braunau die Grenze und „meldete“ auf dem Wiener Heldenplatz, umjubelt von Menschenmassen, „vor der Geschichte den Eintritt meiner Heimat ins Deutsche Reich“. Am folgenden Tag, einem Sonntag wurde der „Anschluss“ dann rechtlich vollzogen und am 10. April mit einer „Volksabstimmung“ scheinbar legitimiert.

Der „Anschluss“ Kein Widerstand Ohne auf Widerstand zu stoßen, marschieren Adolf Hitlers Truppen am 12. März 1938 in Österreich ein. Drei Tage später bejubeln ihn 250 000 Menschen in Wien. In Volksabstimmungen in Deutschland und Österreich am 10. April votieren offiziell mehr als 99 Prozent für den „Anschluss“.

Ein Teil Deutschlands Österreich bleibt für sieben Jahre ein Teil Deutschlands, führt alle deutschen Gesetze ein und verliert sogar seinen Namen. Von der erhofften wirtschaftlichen Erholung bekommen die Österreicher bis zum Kriegsausbruch anderthalb Jahre später nur wenig zu spüren. Umso mehr vom Staatsterror: Die Juden, von denen die meisten in Wien lebten, wurden brutal verfolgt, schließlich mehrheitlich deportiert und ermordet; politische Gegner kommen ins KZ, zumeist nach Dachau. Gebürtige Österreicher, wie Adolf Eichmann und der Gestapo-Chef Ernst Kaltenbrunner, nehmen führend am Holocaust teil.

Späte Geschichtsbewältigung



Dass die Österreicher sich nicht als Deutsche, sondern als eine eigenständige Nation fühlen, begann sich erst in der 1950-er Jahren durchzusetzen. Im Geschichtsbild der Nachkriegszeit war das Land trotz der hohen Zustimmung zum Nazi-Regime nicht Mittäter, sondern „erstes Opfer“ Hitlers – was den Vorteil hatte, dass man über Schuld nicht rechten musste. Erst als 1986 den Bundespräsidenten Kurt Waldheim seine SA-Vergangenheit einholte, begann ein Umdenken. Schließlich fand Bundeskanzler Franz Vranitzky mit der „Mitverantwortung“ der Österreicher für die Nazi-Verbrechen die passende Formel.