Außenansicht Altmodell ist echter Trend Vom Bündnis „Wirtschaft macht Wohnen“ profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es kann Instrument der Personalpolitik sein.

Von Ingeborg Esser, Wirtschaftsprüferin

Während in vielen Regionen händeringend günstige Wohnungen gesucht werden, sind viele Unternehmen ebenso händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Deshalb setzt sich die Wohnungswirtschaft mit weiteren Verbänden aus dem Bau- und Wohnbereich im Bündnis „Wirtschaft macht Wohnen“ dafür ein, dass Unternehmen in ganz Deutschland das Modell des Mitarbeiterwohnens als Instrument aktiver Personalpolitik nutzen – und am Ende sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer davon profitieren.

Denn durch das Mitarbeiterwohnen entstehen bedarfsgerechte, bezahlbare Wohnangebote dort, wo sie fehlen. Damit helfen Mitarbeiterwohnungen auch dem Wohnungsmarkt insgesamt. Noch Ende der 70er Jahre gab es in der alten Bundesrepublik rund 450000 bezahlbare Werkswohnungen. Da der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gerade in den Metropolregionen heute immens groß ist, entwickelt sich das Mitarbeiterwohnen wieder zu einem echten Trend. Die Wirtschaft kann einen erheblichen Beitrag leisten und beispielsweise auch Grundstücke, die nicht mehr für den Betrieb erforderlich sind, zur Verfügung stellen. Pro Jahr könnten so rund 10000 Mitarbeiterwohnungen entstehen. Von der Deutschen Bahn über Industrieunternehmen wie BASF, Bosch, Audi und VW nutzen beispielsweise auch die Stadtwerke in Köln und München sowie der dortige Flughafen das Instrument des Mitarbeiterwohnens.

In Berlin schafft das Wohnungsunternehmen berlinovo Wohnungen für Polizeianwärter, die Fachgemeinschaft Bau plant bezahlbaren Wohnraum für Beschäftigte der Baubranche. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wird in Zukunft verstärkt Wohnungen für Bundesbedienstete errichten. Die Bundesregierung hat zum Jahreswechsel eine Hürde für das Mitarbeiterwohnen aus dem Weg geräumt. Wenn Arbeitnehmer verbilligt eine Wohnung von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen, müssen sie diesen Vorteil nicht mehr versteuern.

Der Engpass beim bezahlbaren Bauen und Wohnen ist und bleibt aber die Grundstücksvergabe. Die Kommunen müssen deshalb verstärkt Bauflächen ausweisen und eigene Flächen nach dem Prinzip des besten Konzepts statt nach Höchstpreis vergeben. Denn auf teuren Grundstücken wächst kein günstiger Wohnraum.

