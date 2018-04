Konflikt Am Rand eines großen Krieges In Syrien besteht die Gefahr, dass sich der Stellvertreterkrieg katastrophal ausweitet. Das Gebot lautet daher Deeskalation.

Susanne Grabenhorst

Sudanne Grabenhorst ist stellvertretende IPPNW-Vorsitzende.

Berlin.Die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Syrien und Russland bringen unsere hochgerüstete Welt näher an den Rand eines großen Krieges mit unabsehbaren Folgen. Bislang sind die Vorwürfe, dass in Duma Giftgas eingesetzt wurde, noch nicht aufgeklärt. Erfahrungsgemäß dauert die Ermittlung der Verantwortlichen beim Einsatz von Giftgas sehr lange, wenn sie denn überhaupt zu einem eindeutigen Abschluss gebracht werden kann. Trotzdem muss der Versuch gemacht werden, bei diesem Vorwurf eines Kriegsverbrechens - wie bei allen anderen auch - eine Klärung zu erreichen. Dies ist der UN und der OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) zu übertragen. Unabhängig vom Ausgang der Untersuchungen müssen endlich alle Bombardierungen in Syrien beendet werden. Kriegsverbrechen können nicht durch noch mehr Krieg beendet werden, sondern nur durch das Ende der Kampfhandlungen.

Aktuell besteht die große Gefahr, dass durch gegenseitige Beschuldigungen, Drohungen und Militärschläge eine katastrophale Ausweitung des Stellvertreterkrieges in Syrien erfolgt. NATO-Staaten wie die USA, Russland und die Türkei könnten sich gegenüberstehen, Atommächte ihr aufgerüstetes Atomwaffenarsenal gegeneinander in Stellung bringen. Krieg und Terror werden durch Diplomatie und Verhandlungen mit den Zielen der Verständigung und des Ausgleichs sowie durch die Herstellung guter und gerechter Lebensbedingungen überwunden. Die Verweigerung des Gesprächs (z.B. durch den Abbruch diplomatischer Beziehungen), die Belastung der Bevölkerung durch Sanktionen, der Ausschluss von relevanten Gruppen und Teilen der Bevölkerung von Friedensverhandlungen sind destruktiv für die Sache des Friedens. Das Völkerrecht muss eingehalten werden und alle Invasionen beendet werden.

Die Bundesregierung sollte sich stattdessen zum Wohle der BürgerInnen Syriens für den Stopp aller Waffenlieferungen, das Ende der Sanktionen gegen Syrien als Voraussetzung für Frieden, Wiederaufbau und Entwicklung, die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, die Unterstützung der zahlreichen lokalen Waffenstillstände sowie die Unterstützung von Versöhnungsprogrammen einsetzen. Es gibt Alternativen zum Krieg, wie sie zum Beispiel die Kampagne MACHT FRIEDEN aufzeigt. Außenminister Heiko Maas sollte sich ihnen auseinandersetzen und sich für die Fortsetzung aller Friedensprozesse stark machen.