Umwelt Amazonas-Brände: Bolsonaro empört über Hilfsangebot der G7 Die reichen Industriestaaten wollen mit Soforthilfen in Millionenhöhe den Kampf gegen die Feuer im Amazonasgebiet unterstützen. Für den brasilianischen Präsidenten ist das ein Affront. Er fühlt sich übergangen und fordert Respekt vor der Souveränität seines Landes.

Mail an die Redaktion Dieses Satellitenbild von Planet zeigt das gewaltige Ausmaß der Brände in der Region Novo Bandeirantes. Foto: Planet Labs Inc

Ein Mann protestiert mit einer Gasmaske und einem Schild mit der Aufschrift „Unser Amazonas nicht!“ in der Stadt Porto Velho. Foto: Dario Oliveira/ZUMA Wire

Eine Frau in São Paulo hat sich den Slogan der Demonstranten ins Gesicht gemalt. Foto: Xinhua/NOTIMEX

Tanzend demonstrieren Menschen in Rio de Janeiro gegen die Umweltpolitik von Präsident Bolsonaro. Foto: Bruna Prado/AP

Verkohlte Bäume nach einem Waldbrand in der Region Vila Nova Samuel. Foto: Eraldo Peres/AP

Flammen lodern in einem Waldgebiet am Rand eines Highways. Foto: Andre Penner/AP

Rinder stehen in der Region Alvorada am Waldrand, aus dem Rauch aufsteigt. Foto: Leo Correa/AP

Flammen lodern in einem Waldgebiet im Bundesstaat Rondonia. Foto: Eraldo Peres/AP

Dieses Satellitenbild von Planet zeigt das gewaltige Ausmaß der Brände in der Region Novo Bandeirantes. Foto: Planet Labs Inc

Brasília.Nach der Hilfszusage der G7-Staaten für das von verheerenden Waldbränden betroffene Amazonasgebiet hat sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes verbeten.

„Wir können nicht hinnehmen, dass Präsident Macron unangebrachte Angriffe auf das Amazonasgebiet fährt, und seine Absichten hinter einer "Allianz" der G7-Staaten zur "Rettung" des Amazonasgebiets versteckt, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären“, schrieb der Staatschef auf Twitter.

Zuvor hatten die G7-Staaten bei ihrem Gipfel im französischen Biarritz eine Soforthilfe von 20 Millionen US-Dollar (rund 17,9 Millionen Euro) für den Kampf gegen die Feuer im Amazonas-Regenwald zugesagt. Die Mittel sind vor allem für die Bereitstellung von Löschflugzeugen bestimmt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte die Brände kurzfristig auf die Agenda des Treffens gesetzt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach den Beratungen, es gehe nicht nur um Brasilien, sondern auch um alle anderen lateinamerikanischen Länder, in denen im Augenblick der Regenwald brenne. Chile solle die Bedürfnisse der betroffenen Staaten koordinieren. Auf europäischer Seite werde die Koordinierung dann über Brüssel erfolgen. Ziel sei es, schnelle und auch unbürokratische Hilfe geben zu können.

Frankreichs Präsident Macron erklärte, in einem zweiten Schritt werde im September bei der UN-Vollversammlung eine Amazonas-Initiative gestartet. Dabei solle es auch um Aufforstung gehen. Weil der Amazonasregenwald große Mengen an CO2 binden kann, ist er für das globale Klima von entscheidender Bedeutung. Macron bezeichnete das Amazonasgebiet in Biarritz als „Gemeingut“.

„Andere Staatschefs haben sich mit Brasilien solidarisiert, schließlich ist der Respekt vor der Souveränität eines Landes das Mindeste, was man in einer zivilisierten Welt erwarten kann“, schrieb Bolsonaro weiter. „Mit dem kolumbianischen Präsidenten Iván Duque haben wir über die Notwendigkeit eines gemeinsamen Plans der Länder der Amazonasregion gesprochen, um unsere Souveränität und unsere Bodenschätze zu schützen.“

In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Seit Januar nahm die Zahl der Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach Angaben der brasilianischen Weltraumagentur INPE vom Sonntag um 82 Prozent zu. Insgesamt wurden mehr als 79.000 Brände registriert. Betroffen waren meist Flächen in Privatbesitz, aber auch in Naturschutzgebieten und Ländereien der indigenen Bevölkerung brechen immer wieder Feuer aus.

Umweltschützer werfen dem rechten Präsidenten Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Der Staatschef hat wiederholt klargemacht, dass er die Amazonasregion vor allem mit ungenutztem wirtschaftlichen Potenzial verbindet.

Nachdem Bolsonaro wegen seiner zögerlichen Reaktion auf die Brände weltweit in die Kritik geraten war, schickte er am Wochenende die Streitkräfte in den Kampf gegen die Flammen. „Während einige kritisieren, arbeiten andere“, schrieb das Präsidialamt bei Twitter über Fotos von Einsatzkräften bei den Löscharbeiten. Insgesamt stehen in der Amazonasregion 43.000 Soldaten bereit.