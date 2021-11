Politik Ampel: Das steht im Koalitionsvertrag SPD, Grüne und FDP haben ihre Ziele für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Auch die Aufteilung der Ministerien steht.

Berlin.SPD, Grüne und FDP stellen am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz in Berlin den Koalitionsvertrag vor. Er enthält die politischen Ziele, die die Parteien für ihre Regierungsarbeit in den kommenden vier Jahren festgelegt haben.

Zu Beginn der Pressekonferenz äußerte sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zunächst zur Corona Pandemie. Der voraussichtliche künftige Kanzler kündigte die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt zum Kampf gegen die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise angekündigt. Die neue Bundesregierung werde die Einrichtung eines solchen Krisenstabes veranlassen, sagte Scholz. „Gemeinsam haben wir es in der Hand, diese schlimme vierte Welle zu brechen. Die neue Bundesregierung wird alles Erforderliche tun, um unser Land gut durch diese Zeit zu bringen.“

Pflegekräfte sollen wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen. Die künftigen Ampel-Koalitionspartner haben sich laut Scholz verständigt, dafür eine Milliarde Euro bereit zu stellen.

Neues Bauministerium

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen darüber hinaus auf ein neues Bundesministerium für Bauen geeinigt. Vorgesehen ist zudem eine Erweiterung des Wirtschaftsministeriums um das Thema Klimaschutz, hieß es in dem Koalitionsvertrag, der der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus mehreren Quellen aller drei Parteien vorlag.

Legalisierung von Cannabis

Die voraussichtliche Ampel-Koalition will demnach außerdem eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einführen. Dadurch würden „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“, heißt es in dem Koalitionsvertrag.

Mindestlohn wird erhöht

Den gesetzlichen Mindestlohn wollen SPD, Grüne und FDP auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Nach der einmaligen Anpassung werde die unabhängige Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden. Außerdem soll die steuerliche Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer bis Ende 2022 verlängert werden.

Entlastung für Stromkunden

SPD, Grüne und FDP wollen außerdem Stromkunden entlasten. Zum 1. Januar 2023 soll die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über den Strompreis abgeschafft werden. Geht es nach den Koalitionären, soll Deutschland 2030 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Bislang galt das Ziel, bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent erreicht zu haben.

Bewaffnung von Drohnen wird ermöglicht

Des weiteren wollen SPD, Grüne und FDP die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr ermöglichen. Diese könnten zum Schutz der Soldaten im Auslandseinsatz beitragen, heißt es im Koalitionsvertrag.

So werden Ministerien verteilt

In einer künftigen Ampel-Regierung soll die SPD nach dpa-Informationen zusätzlich zu Bundeskanzler Olaf Scholz sechs Ministerien bekommen, die Grünen fünf und die FDP vier.

Nach Angaben aus Parteikreisen besetzen die Grünen ein neu geschaffenes Wirtschafts- und Klimaministerium, das Außenministerium sowie die Ressorts Umwelt/Verbraucher, Agrar/Ernährung und Familie. Die FDP bekommt nach dpa-Informationen das Finanzministerium, das Verkehrsministerium, das Bildungsressort und das Justizministerium.

Die SPD übernimmt das Innenressort, das Verteidigungsministerium, ein neu geschaffenes Bau-Ministerium, das Gesundheitsressort, das Ministerium für Arbeit und Soziales sowie das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auch den Kanzleramtsminister soll die SPD stellen. (dpa)